Депутат Леонов: ЛДПР поддержит идею выплачивать зарплату за материнство

Введение зарплаты за материнство дополнительно поддержит семьи с детьми и может благоприятно сказаться на рождаемости. Таким мнением с агентством поделился председатель комитета по охране здоровья Госдумы Сергей Леонов.
«Партия ЛДПР безусловно поддерживает идею выплачивать зарплату матерям, главное найти источник финансированиям, — завил депутат. По словам Леонова, с введением новой выплаты возникнет вопрос финансовой нагрузки на бюджет страны. Ведь эту зарплату будут платить не работодатели, а государство. „А значит, эти средства нужно где-то изыскать“, — подчеркнул он.
Также в беседе с URA.RU, парламентарий отметил, что подходил бы к оказанию такого рода помощи выборочно. «К сожалению, есть семьи, которые живут на пособия, рожают детей и ведут, так скажем, не совсем правильный образ жизни, — говорит он. — Если таким семьям платить еще и зарплату, в каком состоянии будут их дети? Я не думаю, что это будет на пользу в первую очередь для детей. С другой стороны, есть семьи, которые с трудом сводят концы с концами, но дети живут и воспитываются в любви. Таким однозначно нужно помогать. Поэтому наша партия только за дополнительные выплаты». Подробнее о том, почему за материнство в России до сих пор не платят полноценную зарплату, и поможет ли ее введение поднять рождаемость читайте в материале URA.RU.
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