Паслер назначает друга в свердловское правительство: прогноз URA.RU сбылся

Как и анонсировало URA.RU, врио губернатора Денис Паслер подобрал должность в свердловском правительстве для своего близкого друга Сергея Брюханова, замдиректора «Уралсевергаза». По данным агентства, Брюханов в ближайшее время будет представлен в качестве нового управделами губернатора и правительства.
«[Появление Брюханова] ожидается на текущей неделе», — передал информированный источник URA.RU. В департамент информполитики региона был отправлен вопрос по теме. Там ответили, что сообщают о кадровых решениях после их принятия.
О том, что Паслер может пригласить Брюханова в кабмин, URA.RU сообщило 28 марта, в день приезда Паслера в Екатеринбург. Брюханова называют едва ли не самым доверенным лицом Паслера в регионе. Когда Паслер был депутатом свердловского заксобрания (с 2008-го по 2012 годы), Брюханов работал замруководителя аппарата парламента. По слухам, в начале 2010-х его пытались продвинуть в министры по вопросам управления госимуществом, но безрезультатно.
Брюханову 52 года. Он оканчивал Свердловское суворовское военное училище, Санкт-Петербургское высшее военное инженерное училище связи и Уральскую академию государственной службы.
Пост управделами стал вакантным в январе, когда в отставку ушел 70-летний Николай Чернев. Он возглавлял ведомство последние 13 лет.
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