Мужчины упали с пятого этажа
В Челябинске на проспекте Победы, 182а в жилом доме с пятого этажа упал балкон вместе с людьми. Рабочие делали ремонт и раскачивали перила. В результате происшествия один человек погиб, второй находится в тяжелом состоянии. Что известно о ЧП в Челябинске — в материале на URA.RU.
«Предварительно происшествие связано с нарушением техники безопасности. Без страховочного оборудования монтировалось остекление», — прокомментировали ЧП в администрации Челябинска.
- Инцидент произошел около 10:15 в доме №182а по проспекту Победы в Челябинске. Балкон рухнул вместе с людьми с пятого этажа. Происшествие зафиксировала камера наружного наблюдения на подъезде соседнего дома;
- На место происшествия выехал глава Курчатовского района Константин Матыгин, а также силовики и представители мэрии. Дом, где произошло ЧП, был построен в 1962 году. Он состоит из пяти этажей;
- На балконе проводились ремонтные работы. Хозяин квартиры был знаком с рабочими – один из них был его другом. «Ремонтировали без страховок. Один умер, второй тяжелый», — уточнил источник URA.RU;
- Предварительно происшествие связано с нарушением техники безопасности при проведении ремонта, сообщили в администрации Челябинска. Монтаж остекления проводился без страховочного оборудования, монтировалось остекление, люди стояли спиной к ограждению балкона;
- Мужчины, которые делали ремонт балкона на проспекте Победы, 182а, раскачивали и демонтировали перила, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) Челябинской области. В результате этих действий балкон упал.
- Погиб 42-летний мужчина. С травмами в больницу доставлен его приятель – 43 — летний мужчина. Проводится доследственная проверка по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пострадавшие работали как частные лица по просьбе знакомого.
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