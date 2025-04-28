Бизнесмен Сергей Вильшенко, фигурирующий в уголовном деле о многомиллиардных махинациях в министерстве дорожного хозяйства Челябинской области, вновь объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД.
«Переобъявлен. Ранее разыскивался», — сообщается в карточке.
Впервые Вильшенко объявляли в розыск в 2017 году, по делу о хищениях в компании «НК Бердяуш», купленной предпринимателем Артемом Чайкой, сыном занимавшего тогда пост генпрокурора Юрия Чайки. Однако к этому времени Вильшенко уже покинул пределы России, и правосудие настигло только менеджеров компании.
Повторно он заинтересовал силовиков после массовых арестов, проведенных ФСБ в миндортрансе региона. Речь идет о многомиллиардных растратах бюджетных средств и хищениях, совершенных, по версии следствия, во времена губернатора Бориса Дубровского при участии высокопоставленных чиновников, а также представителей компаний-подрядчиков по строительству и ремонту дорог («Южуралавтобан» и «наследующей» ей «Южуралмост»).
«Южуралмост» признали банкротом летом 2023 года. На тот момент в числе учредителей были экс-начальник отдела ФСБ по Златоусту Геннадий Вильшенко, его сын Сергей и Алексей Башаев. С ноября 2015 по июль 2016 года «Южуралмостом» руководил Константин Зарипов, а с июля 2016 по май 2022 года — Александр Зырянов. Сейчас Зарипов и Зырянов арестованы, находятся в одном из московских СИЗО. Они обвиняются в хищении двух миллиардов 966 миллионов рублей с 60 госконтрактов по дорожному ремонту Челябинской области в период с февраля 2015 года по апрель 2019 года. По этому же делу проходит министр дорожного хозяйства региона Александр Нечаев, экс-глава ведомства Дмитрий Микулик и целый ряд чиновников.
В конце марта арбитражный суд Челябинской области, где рассматривается процесс банкротства «Южуралмоста» принял к рассмотрению ходатайство налоговой службы о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам на 560 миллионов рублей Зырянова, Башаева, Геннадия и Сергея Вильшенко. На счета всех четверых наложен арест. Также арестованы недвижимость, автомобили и прочие активы отца и сына Вильшенко, а также Зырянова и Башаева. Вильшенко-старший выразил готовность погасить эту задолженность.
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