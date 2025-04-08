08 апреля 2025

Мещанский суд оставил в СИЗО главу челябинского миндора Нечаева и его сообщников

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Алексей Нечаев останется в СИЗО до 10 июня
Алексей Нечаев останется в СИЗО до 10 июня Фото:
новость из сюжета
Задержан глава челябинского миндора Нечаев

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока в СИЗО министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву. Согласно базе данных суда, также в изоляции остались предшественник Нечаева — Дмитрий Микулик и экс-руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константина Зарипов.

«Категория дела: о продлении срока содержания под стражей. Текущее состояние: Удовлетворено», — говорится в базе суда. В этом же заседании суд постановил объединить дела Нечаева, Микулика, Зырянова и Зарипова в одно производство.

Фигуранты дела были задержаны сотрудниками ФСБ в середине февраля. Всех обвинили в растрате госбюджета. В обвинении речь идет о времени, когда областью руководил Борис Дубровский. Предварительно, группа действовала с февраля 2015 года по апрель 2019 года. За это время на дорожных контрактах, заключенных между миндором области и компаниями «Южуралавтобан» и «Южуралмост», было похищено почти 2,97 млрд рублей.

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Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока в СИЗО министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву. Согласно базе данных суда, также в изоляции остались предшественник Нечаева — Дмитрий Микулик и экс-руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константина Зарипов. «Категория дела: о продлении срока содержания под стражей. Текущее состояние: Удовлетворено», — говорится в базе суда. В этом же заседании суд постановил объединить дела Нечаева, Микулика, Зырянова и Зарипова в одно производство. Фигуранты дела были задержаны сотрудниками ФСБ в середине февраля. Всех обвинили в растрате госбюджета. В обвинении речь идет о времени, когда областью руководил Борис Дубровский. Предварительно, группа действовала с февраля 2015 года по апрель 2019 года. За это время на дорожных контрактах, заключенных между миндором области и компаниями «Южуралавтобан» и «Южуралмост», было похищено почти 2,97 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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