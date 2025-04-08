Мещанский суд оставил в СИЗО главу челябинского миндора Нечаева и его сообщников

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока в СИЗО министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву. Согласно базе данных суда, также в изоляции остались предшественник Нечаева — Дмитрий Микулик и экс-руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константина Зарипов.
«Категория дела: о продлении срока содержания под стражей. Текущее состояние: Удовлетворено», — говорится в базе суда. В этом же заседании суд постановил объединить дела Нечаева, Микулика, Зырянова и Зарипова в одно производство.
Фигуранты дела были задержаны сотрудниками ФСБ в середине февраля. Всех обвинили в растрате госбюджета. В обвинении речь идет о времени, когда областью руководил Борис Дубровский. Предварительно, группа действовала с февраля 2015 года по апрель 2019 года. За это время на дорожных контрактах, заключенных между миндором области и компаниями «Южуралавтобан» и «Южуралмост», было похищено почти 2,97 млрд рублей.
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