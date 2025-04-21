Экс-начальник ФСБ Златоуста готов погасить долг в полмиллиарда за себя и сына

Бывший начальник ФСБ по Златоусту Челябинской области Геннадий Вильшенко заявил о намерении до 11 мая погасить долги свои и сына Сергея в размере 560 миллионов рублей. Об этом говорится в картотеке дел Арбитражного суда региона.
«В рамках дела о банкротстве Вильшенко Геннадий Дмитриевич обратился с заявлением о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к должнику, включая учтенные за реестром требований кредиторов должника требования МИФНС России № 17 по Челябинской области. Суд заявление удовлетворил», — говорится в картотеке дел.
Закрыть долги Вильшенко должен до 11 мая 2025 года. До этого времени он обязан перечислить деньги на специальный счет.
Компания «Южуралмост» ранее была одной из самых крупных дорожных фирм в Челябинской области. Признана банкротом летом 2023 года. На тот момент в числе учредителей были сам Геннадий Вильшенко и его сын Сергей, ныне находящийся за пределами России, и Алексей Башаев. С ноября 2015 по июль 2016 года «Южуралмостом» руководил Константин Зарипов, а с июля 2016 по май 2022 года — Александр Зырянов. Сейчас Зарипов и Зырянов арестованы, находятся в одном из московских СИЗО. Они обвиняются в хищении двух миллиардов 966 миллионов рублей с 60 госконтрактов по дорожному ремонту Челябинской области в период с февраля 2015 года по апрель 2019 года. По этому же делу проходит министр дорожного хозяйства региона Александр Нечаев. Вильшенко-старшего также вызывали на допрос, но задерживать не стали.
В конце марта арбитражный суд Челябинской области, где рассматривается процесс банкротства «Южуралмоста» принял к рассмотрению ходатайство налоговой службы о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам на 560 миллионов рублей Зырянова, Башаева, Геннадия и Сергея Вильшенко. На счета всех четверых наложен арест. Также арестованы недвижимость, автомобили и прочие активы отца и сына Вильшенко, а также Зырянова и Башаева.
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