Паслер успокоил родителей, бунтующих из-за сноса детсада в центре Екатеринбурга

Врио свердловского губернатора Денис Паслер встретился с инициативной группой родителей, выступающих против сноса детского сада №347 на улице Шейнкмана в Екатеринбурге. По этому поводу они даже жаловались президенту РФ Владимиру Путину. Паслер заверил екатеринбуржцев, что пока не построят новое здание, старое не снесут.
Как ранее сообщало URA.RU, по этому поводу 23 апреля он проводил рабочее совещание с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. А сегодня вместе с ним встретился с бунтовавшими родителями. «Заверил их — пока не будет построено новое здание детсада, дети будут ходить в действующий детсад. Никто его раньше времени сносить не будет. Подчеркну: мощность нового сада не уменьшится. А площадка для него будет соответствовать всем требованиям, также будет находиться недалеко от текущей, привычной детям и родителям», — написал Паслер у себя в telegram-канале.
В марте 2025 года стало известно, что здание детсада №347, рассчитанного на 300 человек, по ул. Шейнкмана, 116 хотят снести. Возмущенные родители подготовили обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Письмо также было направлено в областное правительство и прокуратуру. А в начале апреля ушла жалоба на имя и Паслера, только ставшего главой региона.
На месте детского сада один крупный промышленный холдинг хочет построить медцентр. Взамен бизнесмены обещают построить муниципальную детскую инфекционную больницу и новый корпус детсада на улице Народной Воли, 19 (сейчас там находится старое здание гимназии №5).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!