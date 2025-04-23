Паслер вызвал мэра Екатеринбурга из-за детсада, замешан крупный бизнес

23 апреля 2025 в 15:14 Размер текста - 17 +

Денис Паслер, вероятно, вмешался в конфликт после доклада зама Фото: Илья Московец © URA.RU Врио свердловского губернатора Денис Паслер обсудит с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым ситуацию вокруг сноса детсада №347 в центре города. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной власти, знакомый с ситуацией. «Совещание по проблеме пройдет 23 апреля», — поделился собеседник. Он допустил, что в конце встречи с Орловым Паслер, возможно, обсудит с ним скандал вокруг увольнения вице-мэра Алексея Бубнова. Известно о конфликте стало уже после того, как Орлов получил приглашение в губернаторскую резиденцию. В марте 2025 года стало известно, что здание детсада №347, рассчитанного на 300 человек, по ул. Шейнкмана, 116 хотят снести. Возмущенные родители подготовили обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Письмо также было направлено в областное правительство и прокуратуру. А в начале апреля ушла жалоба на имя и Паслера, только ставшего главой региона. На месте детского сада один крупный промышленный холдинг хочет построить инфекционную больницу и медцентр. Взамен бизнесмены обещают построить новый корпус детсада на улице Народной Воли, 19. Сейчас там находится старое здание гимназии №5. По данным URA.RU, поручение согласиться на этот обмен Орлову давал прежний глава региона Евгений Куйвашев. Паслеру предстоит найти компромисс — и с промышленниками не поссориться, и протесты предотвратить. В тему также погружена новый замгубернатора по соцполитике Татьяна Савинова, возглавляющая также минздрав. 16 апреля на встрече со СМИ Паслер заявил, что ему не нравится качество уборки в столице. Днем 18-го Орлов сказал URA.RU, что Бубнов уходит, его должность ликвидируют, а функционал перераспределят между двумя другими вице-мэрами — Рустамом Галямовым (займется благоустройством общественных пространств — в дополнение к транспорту и строительству) и Владимиром Гейко (займется уборкой — в дополнение к ЖКХ и экологии). Мэр делился с агентством, что решение по Бубнову зрело давно. Общаться с Бубновым 18 апреля он не стал, поручив оформить его увольнение подчиненным. Бубнову передали, что «решение принято и обсуждать его не нужно», а также предложили денежную компенсацию и варианты трудоустройства, рассказывал URA.RU источник. Но подписывать бумаги Бубнов отказался. И как ни в чем не бывало ходит на работу, не имея никаких задач. Паслер и Орлов все последние дни были в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио свердловского губернатора Денис Паслер обсудит с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым ситуацию вокруг сноса детсада №347 в центре города. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной власти, знакомый с ситуацией. «Совещание по проблеме пройдет 23 апреля», — поделился собеседник. Он допустил, что в конце встречи с Орловым Паслер, возможно, обсудит с ним скандал вокруг увольнения вице-мэра Алексея Бубнова. Известно о конфликте стало уже после того, как Орлов получил приглашение в губернаторскую резиденцию. В марте 2025 года стало известно, что здание детсада №347, рассчитанного на 300 человек, по ул. Шейнкмана, 116 хотят снести. Возмущенные родители подготовили обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Письмо также было направлено в областное правительство и прокуратуру. А в начале апреля ушла жалоба на имя и Паслера, только ставшего главой региона. На месте детского сада один крупный промышленный холдинг хочет построить инфекционную больницу и медцентр. Взамен бизнесмены обещают построить новый корпус детсада на улице Народной Воли, 19. Сейчас там находится старое здание гимназии №5. По данным URA.RU, поручение согласиться на этот обмен Орлову давал прежний глава региона Евгений Куйвашев. Паслеру предстоит найти компромисс — и с промышленниками не поссориться, и протесты предотвратить. В тему также погружена новый замгубернатора по соцполитике Татьяна Савинова, возглавляющая также минздрав. 16 апреля на встрече со СМИ Паслер заявил, что ему не нравится качество уборки в столице. Днем 18-го Орлов сказал URA.RU, что Бубнов уходит, его должность ликвидируют, а функционал перераспределят между двумя другими вице-мэрами — Рустамом Галямовым (займется благоустройством общественных пространств — в дополнение к транспорту и строительству) и Владимиром Гейко (займется уборкой — в дополнение к ЖКХ и экологии). Мэр делился с агентством, что решение по Бубнову зрело давно. Общаться с Бубновым 18 апреля он не стал, поручив оформить его увольнение подчиненным. Бубнову передали, что «решение принято и обсуждать его не нужно», а также предложили денежную компенсацию и варианты трудоустройства, рассказывал URA.RU источник. Но подписывать бумаги Бубнов отказался. И как ни в чем не бывало ходит на работу, не имея никаких задач. Паслер и Орлов все последние дни были в Москве.