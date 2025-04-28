МИД РФ: киевский режим стал террористической ячейкой с оружием и деньгами

Киевский режим превратился в настоящую террористическую ячейку, которая подпитывается оружием и деньгами из других стран. Так представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на признание секретаря комитета Рады Романа Костенко в том, что к убийству генерал-лейтенанту Ярославу Москалику причастны украинские спецслужбы.
«Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами», — написала Захарова в Telegram. Ранее Костенко заявил, что теракт в Балашихе организовали украинские спецслужбы.
В микрорайоне Авиаторов в Балашихе 25 апреля года около 10:40 утра взорвался автомобиль. Генерал-лейтенант Москалик, который находился рядом, погиб на месте. Подозреваемого в теракте поймали, он уже заключен под стражу.
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