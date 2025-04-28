МИД РФ: киевский режим стал террористической ячейкой с оружием и деньгами

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Мария Захарова напомнила, что «киевский режим подпитывают международные оружия и деньги»
Мария Захарова напомнила, что «киевский режим подпитывают международные оружия и деньги» Фото:
новость из сюжета
В Балашихе при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик

Киевский режим превратился в настоящую террористическую ячейку, которая подпитывается оружием и деньгами из других стран. Так представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на признание секретаря комитета Рады Романа Костенко в том, что к убийству генерал-лейтенанту Ярославу Москалику причастны украинские спецслужбы.

«Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами», — написала Захарова в Telegram. Ранее Костенко заявил, что теракт в Балашихе организовали украинские спецслужбы. 

В микрорайоне Авиаторов в Балашихе 25 апреля года около 10:40 утра взорвался автомобиль. Генерал-лейтенант Москалик, который находился рядом, погиб на месте. Подозреваемого в теракте поймали, он уже заключен под стражу. 

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Киевский режим превратился в настоящую террористическую ячейку, которая подпитывается оружием и деньгами из других стран. Так представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на признание секретаря комитета Рады Романа Костенко в том, что к убийству генерал-лейтенанту Ярославу Москалику причастны украинские спецслужбы. «Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами», — написала Захарова в Telegram. Ранее Костенко заявил, что теракт в Балашихе организовали украинские спецслужбы.  В микрорайоне Авиаторов в Балашихе 25 апреля года около 10:40 утра взорвался автомобиль. Генерал-лейтенант Москалик, который находился рядом, погиб на месте. Подозреваемого в теракте поймали, он уже заключен под стражу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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