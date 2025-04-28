Экскурсоводы ТИЦ Кургана Татьяна Васильева и Наталья Румянцева стали победителями международного конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» в номинации «Лучший экскурсовод в Городе трудовой доблести». Финал конкурса прошел в Москве 27-28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана.
Конкурс был посвящен роли городов России в Великой Отечественной войне. Специалисты из Кургана обошли почти пять тысяч участников из 89 регионов России и Беларуси. В полуфинал прошла тысяча человек, а в финал — 370. На защите проектов в Москве встретились 300 финалистов, где проходили обучение, лекции и доработку проектов. «По словам курганских экскурсоводов, приходилось работать даже ночью. Наталья и Татьяна рассказали о роли Кургана в Победе в Великой Отечественной войне. По их словам, подготовка к конкурсу и защите требовала серьезных усилий. Была проведена колоссальная работа — и все не зря», — пишет ведомство.
Ранее жители Кургана уже становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Так, шесть курганских участниц представляли регион на финале конкурса красоты «Ты уникальная» в Санкт-Петербурге, где получили предложения о сотрудничестве с модельными агентствами и журналами.
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