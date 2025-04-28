28 апреля 2025

Курган богат талантами: экскурсоводы победили на международном конкурсе. Фото

Экскурсоводы ТИЦ Кургана победили на конкурсе в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсоводы победили в номинации «Лучший экскурсовод в Городе трудовой доблести»
Экскурсоводы победили в номинации «Лучший экскурсовод в Городе трудовой доблести» Фото:

Экскурсоводы ТИЦ Кургана Татьяна Васильева и Наталья Румянцева стали победителями международного конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» в номинации «Лучший экскурсовод в Городе трудовой доблести». Финал конкурса прошел в Москве 27-28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана.

Конкурс был посвящен роли городов России в Великой Отечественной войне. Специалисты из Кургана обошли почти пять тысяч участников из 89 регионов России и Беларуси. В полуфинал прошла тысяча человек, а в финал — 370. На защите проектов в Москве встретились 300 финалистов, где проходили обучение, лекции и доработку проектов. «По словам курганских экскурсоводов, приходилось работать даже ночью. Наталья и Татьяна рассказали о роли Кургана в Победе в Великой Отечественной войне. По их словам, подготовка к конкурсу и защите требовала серьезных усилий. Была проведена колоссальная работа — и все не зря», — пишет ведомство.

Ранее жители Кургана уже становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Так, шесть курганских участниц представляли регион на финале конкурса красоты «Ты уникальная» в Санкт-Петербурге, где получили предложения о сотрудничестве с модельными агентствами и журналами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экскурсоводы ТИЦ Кургана Татьяна Васильева и Наталья Румянцева стали победителями международного конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» в номинации «Лучший экскурсовод в Городе трудовой доблести». Финал конкурса прошел в Москве 27-28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана. Конкурс был посвящен роли городов России в Великой Отечественной войне. Специалисты из Кургана обошли почти пять тысяч участников из 89 регионов России и Беларуси. В полуфинал прошла тысяча человек, а в финал — 370. На защите проектов в Москве встретились 300 финалистов, где проходили обучение, лекции и доработку проектов. «По словам курганских экскурсоводов, приходилось работать даже ночью. Наталья и Татьяна рассказали о роли Кургана в Победе в Великой Отечественной войне. По их словам, подготовка к конкурсу и защите требовала серьезных усилий. Была проведена колоссальная работа — и все не зря», — пишет ведомство. Ранее жители Кургана уже становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Так, шесть курганских участниц представляли регион на финале конкурса красоты «Ты уникальная» в Санкт-Петербурге, где получили предложения о сотрудничестве с модельными агентствами и журналами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...