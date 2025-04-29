Прилет рейса из Ханты-Мансийска в Тюмень отложили на семь часов

На семь часов задержали рейс из Ханты-Мансийска в Тюмень. Данная информация размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс Ханты-Мансийск — Тюмень — задержка. Время прибытия по расписанию: 07:05 29 апреля, расчетное время прибытия: 14:40 того же дня», — отмечено на сайте тюменской воздушной гавани.
В справочной службе аэропорта Рощино URA.RU пояснили, что задержка рейса произошла в связи с поздним прилетом борта, а также его дальнейшей подготовкой. Агентство направило письменный запрос авиакомпании UTair. Ответ на него ожидается.
Ранее в Тюмень не мог прилететь самолет из Сочи. Его задержали на четыре часа.
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