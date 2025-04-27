27 апреля 2025

В Тюмени на четыре часа задерживается рейс из Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Неблагоприятных погодных условий в аэропорту Сочи нет
Неблагоприятных погодных условий в аэропорту Сочи нет Фото:

Рейс из Сочи, который должен был прибыть в Тюмень в 16:05, задерживается на пять часов. Об этом сообщает электронное табло тюменского аэропорта Рощино.

«Объединенный рейс авиакомпаний „ЮТэйр“ и „Ямал“. Время прибытия по расписания — 16:05. Расчетное время прибытия — 21:10», — сообщает табло.

В справочной Рощино причину задержки URA.RU не назвали. По данным метеорологического сервиса RP5, в районе аэропорта Сочи неблагоприятных погодных условий для авиасообщений не наблюдается. URA.RU направило авиакомпаниям запрос, ответ ожидается.

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Рейс из Сочи, который должен был прибыть в Тюмень в 16:05, задерживается на пять часов. Об этом сообщает электронное табло тюменского аэропорта Рощино. «Объединенный рейс авиакомпаний „ЮТэйр“ и „Ямал“. Время прибытия по расписания — 16:05. Расчетное время прибытия — 21:10», — сообщает табло. В справочной Рощино причину задержки URA.RU не назвали. По данным метеорологического сервиса RP5, в районе аэропорта Сочи неблагоприятных погодных условий для авиасообщений не наблюдается. URA.RU направило авиакомпаниям запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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