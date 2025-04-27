В Тюмени на четыре часа задерживается рейс из Сочи

Рейс из Сочи, который должен был прибыть в Тюмень в 16:05, задерживается на пять часов. Об этом сообщает электронное табло тюменского аэропорта Рощино.
«Объединенный рейс авиакомпаний „ЮТэйр“ и „Ямал“. Время прибытия по расписания — 16:05. Расчетное время прибытия — 21:10», — сообщает табло.
В справочной Рощино причину задержки URA.RU не назвали. По данным метеорологического сервиса RP5, в районе аэропорта Сочи неблагоприятных погодных условий для авиасообщений не наблюдается. URA.RU направило авиакомпаниям запрос, ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!