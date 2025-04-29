29 апреля 2025

Компания, отравившая детей в Екатеринбурге, поставляла опасное мясо в школы

В 13 школ Екатеринбурга поставляли мясо без ветеринарных документов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мясо в школы поставляли без необходимых документов
Мясо в школы поставляли без необходимых документов Фото:
новость из сюжета
В школе на Уралмаше произошла вспышка опасной инфекции

В Екатеринбурге ООО «Глобусресурс» — компания, отравившая детей в школе №178 (Уралмаш), поставляла опасное мясо в 13 учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

«Установлено, что в адреса 13 школ Екатеринбурга Свердловской области поступает животноводческая продукция без ветеринарных сопроводительных документов. <…> Образовательные учреждения проинформированы о нарушениях со стороны поставщика питания. Управление Россельхознадзора после согласования с прокуратурой проведет контрольно-надзорное мероприятие в отношении ООО „Глобусресурс“, — говорится в сообщении.

Вспышка норовируса в школе №178 произошла в апреле. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, но диагноз подтвердился у восьми человек. Родители рассказывали агентству, что школьники нередко отказываются питаться в школе из-за качества еды. Часть отравившихся попала в больницу, их уже выписали. Дети учатся дистанционно до 12 мая.

На кухне нашли просроченные фарш и молоко. Некоторые сотрудники работали без масок, перчаток и медкнижек. Деятельность компании приостановили до середины июля. До суда гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявляла URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой.

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В Екатеринбурге ООО «Глобусресурс» — компания, отравившая детей в школе №178 (Уралмаш), поставляла опасное мясо в 13 учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. «Установлено, что в адреса 13 школ Екатеринбурга Свердловской области поступает животноводческая продукция без ветеринарных сопроводительных документов. <…> Образовательные учреждения проинформированы о нарушениях со стороны поставщика питания. Управление Россельхознадзора после согласования с прокуратурой проведет контрольно-надзорное мероприятие в отношении ООО „Глобусресурс“, — говорится в сообщении. Вспышка норовируса в школе №178 произошла в апреле. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, но диагноз подтвердился у восьми человек. Родители рассказывали агентству, что школьники нередко отказываются питаться в школе из-за качества еды. Часть отравившихся попала в больницу, их уже выписали. Дети учатся дистанционно до 12 мая. На кухне нашли просроченные фарш и молоко. Некоторые сотрудники работали без масок, перчаток и медкнижек. Деятельность компании приостановили до середины июля. До суда гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявляла URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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