Долгосрочные долги Челябинского меткомбината выросли в 13 раз

Долгосрочные обязательства Челябинского меткомбината (ЧМК) увеличились за год в 13 раз. Согласно последнему опубликованному отчету за год, составленному по международным стандартам, показатель в 2023 году достиг 111,7 млрд рублей.
«Раздел консолидированного отчета о финансовом положении „Долгосрочные обязательства“. В 2022 году — 8,4 млрд рублей, в 2023 году — 113,1 млрд рублей», — отмечено в отчетности.
В документе показано, что рост по статье кредитов и займов и того выше — в 25 раз. Если в 2022 году индикатор составлял 4,4 млрд рублей, то год спустя — 111,7 млрд рублей.
К долгосрочным относятся обязательства с периодом погашения более 12 месяцев. Пресс-служба материнской компании «Мечел» не раз отчитывалась об отсрочках по выплатам долгов. Соглашения об этом достигнуты с кредиторами. Основными из них являются банки ВТБ и Газпромбанк.
«Группа регулярно получает уведомления о неисполнении обязательств по кредитным соглашениям с иностранными банками, а также письма о резервировании прав требования и требования об оплате по гарантиям. В результате несоблюдения ограничительных условий и наличия неурегулированных обязательств долгосрочные кредиты и займы в размере 5, 7млрд рублей были реклассифицированы в состав краткосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2023 года», — заявлено в том же отчете.
Весь 2023 год с холдингом «Мечел» и ЧМК судился Газпромбанк, требовавший погашения 12 млрд рублей. В итоге сторонам удалось подписать мировое соглашение. Как в январе сообщили в пресс-службе металлургической компании, задолженность реструктурировали, перенеся выплаты на 2—5 лет. Согласно данным отчетности за первое полугодие 2024 года, составленной по международным стандартам, чистый долг «Мечела» на 30 июня достиг 262,5 млрд рублей.
Предприятия холдинга должны не только внешним кредиторам. Внутри группы они активно применяют практику авансирования заказов. К концу 2024 года заводы «Мечела» задолжали ЧМК 206,7 млрд рублей.
Тяжелая ситуация сложилась под действием субъективных факторов и рыночной конъюнктуры. Трудности испытал угольный дивизион холдинга, столкнувшись с падением спроса на производимую продукцию.
При подготовке материалов URA.RU неоднократно направляло запросы в пресс-службу «Мечела» с просьбой прокомментировать финансовую ситуацию, однако ответов не получило. Информагентство готово опубликовать комментарий промышленной группы, как только он поступит.
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