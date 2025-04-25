Заводы «Мечела» задолжали Челябинскому меткомбинату 206 миллиардов рублей

Задолженность перед Челябинским металлургическим комбинатом (ЧМК) внутри холдинга «Мечел» за год увеличилась на 26,451 млрд рублей. Как следует из отчетности, совокупный долг достиг 206,7 млрд рублей.
«Дебиторская задолженность связанных сторон. Итого: по состоянию на 31 декабря 2023 года — 180,2 млрд рублей, по состоянию на 31 декабря 2024 года — 206,7 млрд рублей», — отмечено в пояснениях в бухгалтерскому балансу.
Основная сумма обязательств сформировалась из выданных авансов. На них пришелся 71 млрд рублей. Причем рост по данной статье за год достиг почти трехкратного размера (с 23 млрд рублей в 2023 году). Авансы ЧМК выдал прочим связанным сторонам, то есть предприятиям единого холдинга. Заметный рост произошел также по статье аренды имущества. Дебиторская задолженность по ней возросла с 49,8 до 93,3 млн рублей.
При этом по статье прочих операций, занимающей в структуре долга наибольший вес (63%), наметилось снижение. Обязательства перед ЧМК уменьшились со 147 до 131 млрд рублей.
«Мечел» состоит из трех дивизионов. Кроме металлургии, группа компаний занимается добычей угля, выработкой и продажей электроэнергии. Угольный сегмент, среди прочих, показал отрицательную динамику за год. Согласно отчетности холдинга, показатель прибыли EBITDA дивизиона потерял 32%. Причинами такого развития событий в компании сочли снижение цен на продукцию и рост себестоимости. Московский экономист Николай Кульбака отметил URA.RU, что, как правило, угольный бизнес ориентирован на экспорт. В настоящий момент для угольной отрасли сложилась неблагоприятная конъюнктура.
«Мировые цены на продукцию невысоки. Да и Китай активно наращивает производство угля. У них за несколько лет только прирост достиг того же примерно объема, как все производство России. Есть и логистические проблемы: экспортировать уголь можно через Транссиб, и так испытывающий повышенную транспортную нагрузку. Дорога попросту забита», — пояснил URA.RU Кульбака.
Челябинский меткомбинат выдал авансы при том, что сам находится в долгах. Его совокупная задолженность достигла трех четвертей итога баланса, в том числе обязательства перед банками составили 52%.
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