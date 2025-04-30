Города Тюменской области в мае останутся без бесплатных ТВ и радио

В Тюменской области в мае проведут профилактику телерадиовещания
© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактические работы улучшат качество сигнала и продлят срок службы аппаратуры
Профилактические работы улучшат качество сигнала и продлят срок службы аппаратуры Фото:

Заводоуковск и Ялуторовск (Тюменская область) в мае временно останутся без бесплатного телерадиовещания. Об этом URA.RU сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

«Профилактика оборудования в Заводоуковске пройдет с 13 по 15 мая. В Ялуторовске работы назначены на 14 и 16 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение месяца профилактика будет проведена и в других населенных пунктах региона. Все работы будут завершены до 27 мая.

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Заводоуковск и Ялуторовск (Тюменская область) в мае временно останутся без бесплатного телерадиовещания. Об этом URA.RU сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети. «Профилактика оборудования в Заводоуковске пройдет с 13 по 15 мая. В Ялуторовске работы назначены на 14 и 16 мая», — говорится в сообщении. Отмечается, что в течение месяца профилактика будет проведена и в других населенных пунктах региона. Все работы будут завершены до 27 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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