Города Тюменской области в мае останутся без бесплатных ТВ и радио

Профилактические работы улучшат качество сигнала и продлят срок службы аппаратуры
Заводоуковск и Ялуторовск (Тюменская область) в мае временно останутся без бесплатного телерадиовещания. Об этом URA.RU сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.
«Профилактика оборудования в Заводоуковске пройдет с 13 по 15 мая. В Ялуторовске работы назначены на 14 и 16 мая», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение месяца профилактика будет проведена и в других населенных пунктах региона. Все работы будут завершены до 27 мая.
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