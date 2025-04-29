Команда профессионалов, принимающая любые вызовы: День пожарной охраны в ЯНАО

За первый квартал текущего года на Ямале был ликвидирован 241 пожар, из огня были спасены 44 человека. Пожарные это команда профессионалов, которая способна справиться с любыми задачами, отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, поздравляя окружную пожарную службу.
«За последние пять лет благодаря вашим усилиям в округе было ликвидировано более четырех тысяч пожаров и спасено порядка 800 человеческих жизней. За этими цифрами стоит огромный труд каждого из вас, ваш героизм и преданность делу», — отметил Артюхов. По случаю Дня пожарной охраны, отличившимся ямальским сотрудникам будут вручены медали, благодарственные письма, почетные грамоты, а также будут присвоены специальные звания.
Профессиональный праздник пожарных ежегодно отмечается 30 апреля. В нынешнем году пожарной службе в России исполняется 376 лет.
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