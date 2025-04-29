29 апреля 2025

Команда профессионалов, принимающая любые вызовы: День пожарной охраны в ЯНАО

Ямальские пожарные отмечают свой профессиональный праздник
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В этом году пожарной службе исполняется 376 лет
В этом году пожарной службе исполняется 376 лет Фото:

За первый квартал текущего года на Ямале был ликвидирован 241 пожар, из огня были спасены 44 человека. Пожарные это команда профессионалов, которая способна справиться с любыми задачами, отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, поздравляя окружную пожарную службу.

«За последние пять лет благодаря вашим усилиям в округе было ликвидировано более четырех тысяч пожаров и спасено порядка 800 человеческих жизней. За этими цифрами стоит огромный труд каждого из вас, ваш героизм и преданность делу», — отметил Артюхов. По случаю Дня пожарной охраны, отличившимся ямальским сотрудникам будут вручены медали, благодарственные письма, почетные грамоты, а также будут присвоены специальные звания.

Профессиональный праздник пожарных ежегодно отмечается 30 апреля. В нынешнем году пожарной службе в России исполняется 376 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За первый квартал текущего года на Ямале был ликвидирован 241 пожар, из огня были спасены 44 человека. Пожарные это команда профессионалов, которая способна справиться с любыми задачами, отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, поздравляя окружную пожарную службу. «За последние пять лет благодаря вашим усилиям в округе было ликвидировано более четырех тысяч пожаров и спасено порядка 800 человеческих жизней. За этими цифрами стоит огромный труд каждого из вас, ваш героизм и преданность делу», — отметил Артюхов. По случаю Дня пожарной охраны, отличившимся ямальским сотрудникам будут вручены медали, благодарственные письма, почетные грамоты, а также будут присвоены специальные звания. Профессиональный праздник пожарных ежегодно отмечается 30 апреля. В нынешнем году пожарной службе в России исполняется 376 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...