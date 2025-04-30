Россия объявила о крупнейшем совместном проекте с Северной Кореей

Россия официально объявила о старте крупнейшего проекта с Северной Кореей. Премьер-министр Михаил Мишустин 30 апреля запустил строительство автомобильного моста через реку Туманную, который соединит РФ и КНДР. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким объяснил URA.RU, что это позволит расширить торгово-экономическое сотрудничество двух стран и сделает Северную Корею ближе и доступнее для россиян, желающих посетить ее.
«Это по-настоящему знаковый этап для российско-корейских отношений. Его значение выходит далеко за рамки просто инженерной задачи. Он символизирует наше общее стремление к укреплению дружественных отношений», — сказал Мишустин.
Сейчас единственный маршрут между Россией и КНДР — железнодорожный Мост дружбы через реку Туманную, напомнил премьер. По его словам, его возможностей уже недостаточно — новый автомобильный мост позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки.
Общая длина перехода с подъездными дорогами составит 4,7 км, ширина — семь метров, будет две полосы движения. Ориентировочные сроки строительства — 1,5 года, уточнили в пресс-службе правительства.
Торгово-экономические связи между Россией и КНДР растут, поэтому строительство автомобильного моста, соединяющего две страны, было вопросом времени, объяснил кореевед Евгений Ким. Он напомнил, что сейчас на границе есть только железнодорожный переход, и его пропускной способности России не хватит, чтобы увеличить экспорт в Северную Корею. Автомобильный мост запланировали построить еще в 2019 году, когда президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во Владивостоке обсудили этот вопрос. Но из-за пандемии проект был заморожен.
«Мост, очевидно, нужен. Поезда не могут совершать рейсы каждый час. А вот фуры и легковые автомобили едут не по расписанию, а когда это необходимо. Новая дорога оживит торговлю между нашими странами, будет способствовать туристическому обмену, поскольку поездки станут дешевле», — рассказал эксперт.
Развивать сотрудничество страны будут в самых разных сферах, отметил Ким. Россия может поставлять в КНДР радиотехническое оборудование, зерно и продовольствие. Благодаря новому мосту, появится возможность нарастить экспорт энергоресурсов и нефтепродуктов в Северную Корею, где в последние годы активно идет автомобилизация, уточнил политолог.
«В КНДР есть залежи редкоземельных металлов, золота, серебра и урана, которые могут заинтересовать Россию. Там есть очень качественный известняк, из которого делают цемент.
У нас на Дальнем Востоке идет масштабное строительство, и местного цемента не хватает, он завозится из других стран, в том числе европейских. А это траты на логистику и загрузка Транссибирской магистрали. Мы можем добывать известняк в КНДР, строить цементные заводы и тем самым значительно сэкономить на стройматериалах», — сказал Ким.
Корейские партнеры могли бы помочь России и с развитием сельского хозяйства, считает эксперт. Он уточнил, что в стране после распада СССР выведены из оборота примерно 20 млн гектаров пахотных земель. Сегодня же идет рост производства зерна и экспорта. Жители КНДР вполне могут трудиться на российских полях, отметил Ким. «Мы стали одним из крупнейших поставщиков зерновых, и есть потенциал завоевать еще больший рынок. В середине XX века в Африке жило 400 млн человек, сейчас 1,5 млрд, а в середине XXI века, по некоторым прогнозам, будет 3-4 млрд. Это потенциальные покупатели российского зерна», — резюмировал кореевед.
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