В Кургане интересно: танцевальный концерт пройдет в мае

Курган станет одной из площадок старта нового федерального танцевального проекта «С переплясом по России», который пройдет с 3 по 6 мая. Об этом сообщает администрация города.
«С 3 по 6 мая в трех столицах большого Урала — в Екатеринбурге, Тюмени и Кургане — пройдет серия концертов в рамках нового танцевального проекта — победителя грантового конкурса Президентского Фонда культурных инициатив — „С переплясом по России“. Именно на Урале начнется первый этап программы гастрольно-концертной деятельности ведущих любительских танцевальных коллективов Российской Федерации, который охватит 14 городов шести регионов страны», — пишет ведомство.
В рамках программы шесть ведущих танцевальных коллективов России выступят не только на Урале, но и в Сибири, Поволжье и Центральной части страны. В Кургане концерт студии «Дети Магнитки» состоится 5 мая на сцене областной филармонии, начало в 18:00.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет концерт Донецкого симфонического оркестра имени Прокофьева. На концерте будет исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, более известная как «Ленинградская», которая стала символом стойкости и мужества во времена Великой Отечественной войны.
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