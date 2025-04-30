В Кургане интересно: танцевальный концерт пройдет в мае

Курган станет одним из городов, в которых стартует новый танцевальный проект
© Служба новостей «URA.RU»
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Танцевальный концерт состоится 5 мая в 18:00 у филармонии
Танцевальный концерт состоится 5 мая в 18:00 у филармонии Фото:

Курган станет одной из площадок старта нового федерального танцевального проекта «С переплясом по России», который пройдет с 3 по 6 мая. Об этом сообщает администрация города.

«С 3 по 6 мая в трех столицах большого Урала — в Екатеринбурге, Тюмени и Кургане — пройдет серия концертов в рамках нового танцевального проекта — победителя грантового конкурса Президентского Фонда культурных инициатив — „С переплясом по России“. Именно на Урале начнется первый этап программы гастрольно-концертной деятельности ведущих любительских танцевальных коллективов Российской Федерации, который охватит 14 городов шести регионов страны», — пишет ведомство.

В рамках программы шесть ведущих танцевальных коллективов России выступят не только на Урале, но и в Сибири, Поволжье и Центральной части страны. В Кургане концерт студии «Дети Магнитки» состоится 5 мая на сцене областной филармонии, начало в 18:00.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет концерт Донецкого симфонического оркестра имени Прокофьева. На концерте будет исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, более известная как «Ленинградская», которая стала символом стойкости и мужества во времена Великой Отечественной войны.

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Курган станет одной из площадок старта нового федерального танцевального проекта «С переплясом по России», который пройдет с 3 по 6 мая. Об этом сообщает администрация города. «С 3 по 6 мая в трех столицах большого Урала — в Екатеринбурге, Тюмени и Кургане — пройдет серия концертов в рамках нового танцевального проекта — победителя грантового конкурса Президентского Фонда культурных инициатив — „С переплясом по России“. Именно на Урале начнется первый этап программы гастрольно-концертной деятельности ведущих любительских танцевальных коллективов Российской Федерации, который охватит 14 городов шести регионов страны», — пишет ведомство. В рамках программы шесть ведущих танцевальных коллективов России выступят не только на Урале, но и в Сибири, Поволжье и Центральной части страны. В Кургане концерт студии «Дети Магнитки» состоится 5 мая на сцене областной филармонии, начало в 18:00. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет концерт Донецкого симфонического оркестра имени Прокофьева. На концерте будет исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, более известная как «Ленинградская», которая стала символом стойкости и мужества во времена Великой Отечественной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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