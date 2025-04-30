Шойгу озвучил условия России по миру на Украине

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Шойгу перечислил предложения РФ по урегулированию кризиса на Украине
Шойгу перечислил предложения РФ по урегулированию кризиса на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия выдвинула ряд условий для мирного урегулирования конфликта на Украине, включая вывод украинских вооруженных сил с новых российских территорий и отказ Киева от вступления в НАТО. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании высоких представителей стран БРИКС.

«Российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны — вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан», — заявил Шойгу. Он также подчеркнул, что Москва не испытывает иллюзий относительно готовности Украины к переговорам, но отметил, что Россия и США уже определили перспективы совместной работы в поиске путей урегулирования конфликта.

По словам Шойгу, Европа, напротив, заинтересована в затягивании противостояния и подталкивает Киев к невыполнению достигнутых договоренностей. Секретарь Совбеза также обратил внимание на то, что Москва считает неприемлемым размещение европейских войск на территории Украины.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в период празднования 80-летия Победы, Путин еще раз подчеркнул свою заинтересованность в прекращении боевых действий. Так он оставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским дилемму: либо согласиться на мирное урегулирование, либо остаться без поддержки со стороны Соединенных Штатов. Эксперты объяснили, как дальше пойдут боевые действия, читайте в материале URA.RU.

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Россия выдвинула ряд условий для мирного урегулирования конфликта на Украине, включая вывод украинских вооруженных сил с новых российских территорий и отказ Киева от вступления в НАТО. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании высоких представителей стран БРИКС. «Российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны — вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан», — заявил Шойгу. Он также подчеркнул, что Москва не испытывает иллюзий относительно готовности Украины к переговорам, но отметил, что Россия и США уже определили перспективы совместной работы в поиске путей урегулирования конфликта. По словам Шойгу, Европа, напротив, заинтересована в затягивании противостояния и подталкивает Киев к невыполнению достигнутых договоренностей. Секретарь Совбеза также обратил внимание на то, что Москва считает неприемлемым размещение европейских войск на территории Украины. Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в период празднования 80-летия Победы, Путин еще раз подчеркнул свою заинтересованность в прекращении боевых действий. Так он оставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским дилемму: либо согласиться на мирное урегулирование, либо остаться без поддержки со стороны Соединенных Штатов. Эксперты объяснили, как дальше пойдут боевые действия, читайте в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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