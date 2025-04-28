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21:36
Политические перемены: главные новости Кургана за 28 апреля
21:33
Алаудинов: ВСУ два дня пытались зайти в Белгородскую область
21:20
«Трактор» выиграл первый матч полуфинальной серии у московского «Динамо»
Хаос, транспортный коллапс и запертые люди: три страны ЕС парализованы крупнейшим блэкаутом в новейшей истории
21:18
Путин дал иностранцам еще полгода, чтобы узаконить свое положение в РФ
1
21:10
МИД РФ: киевский режим стал террористической ячейкой с оружием и деньгами
21:00
Впервые появилось видео, как военные КНДР помогали освобождать Курскую область
«Эта неделя станет решающей»: как в мире отреагировали на новое перемирие между Россией и Украиной
20:57
Запреты для мигрантов и последний день зимника: события на Ямале 28 апреля
20:54
Чем известен ушедший в отставку глава тюменского департамента гражданской защиты Михнович
20:48
Пермякам назвали самые высокооплачиваемые вакансии для подработки в майские праздники
Путин вновь поставил Зеленского перед выбором
20:46
Курганские власти и теплоэнергетики завершили отопительный сезон
4
20:46
Песков рассказал о попытках РФ и США урегулировать конфликт
20:46
Песков: публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно
Путину удалось «примирить» чиновников, депутатов и мэров
20:45
Песков: о чем говорит новое перемирие, которое объявил Путин
20:45
Челябинские дачники распродают дешевые садовые участки с домиком. Фото
20:41
В Екатеринбурге заметили рэпера Витю АК-47 на элитной иномарке с блатными номерами. Фото, видео
Путин объявил перемирие по Украине: с чем это связано и чем закончилась предыдущая попытка
20:40
Пермяки стали героями большого видеопроекта к 80-летию Победы
20:39
Тюменец инсценировал свою смерть и уехал на Украину, чтобы вступить в РДК*
20:37
В Раде признали, что украинские спецслужбы организовали убийство генерала Москалика
В России усложнили техосмотр автомобилей: процедура по новым правилам
20:37
«Тысячники» и «летающий танк»: как Верхняя Пышма стала «Городом трудовой доблести». Видео
20:30
Как в ХМАО за копейки обставить квартиру. Фото
20:26
В Тюмени мужчина выпал из окна седьмого этажа
Холода накроют всю Россию: какая погода будет в майские праздники
20:26
Картополов: Северная Корея «отдала должок», помогая освобождать Курскую область
20:22
Кухарук презентовал Мантурову продукцию ХМАО в Узбекистане
20:20
В Перми весь день держатся 10-балльные пробки. Скрин
Паршина отправили в колонию: что известно об экс-замглавы Минцифры, получившем благодарность от Путина
20:20
Политэлиты ХМАО начали борьбу за пост омбудсмена по КМНС. Инсайд
20:13
Захарова: Байден подготовил Украину на убой
20:10
Паслер успокоил родителей, бунтующих из-за сноса детсада в центре Екатеринбурга
Сибирский губернатор получил ультиматум от давних оппонентов
20:08
Мэр Тобольска Вагин объединит рокеров, байкеров и любителей пенного
20:00
Аналитики назвали самые дорогие районы на вторичном рынке Перми. Карта
19:57
Почтовые отделения Свердловской области изменят график работы
Французы встали в ряды ВС РФ, а ВСУ применяли химоружие: карта СВО на 28 апреля
19:54
В Кургане появилось новое объединение для волонтеров, но есть нюанс
5
19:51
Челябинский губернатор наградил генерала в отставке Чеурина
19:51
Туристка погибла во время лодочной прогулки в Дагестане
Путин поблагодарил КНДР за помощь в защите Курской области: как корейцы помогли РФ выбить ВСУ
19:50
REN: самый массовый энергосбой в Европе мог случится из-за «редкого атмосферного явления»
2
19:44
В центре Перми экскаватор упал в яму с лужей. Фото
19:42
Губернатор ЯНАО Артюхов изменил состав совета по молодежной политике
Путин подтвердил, что миссия корейского спецназа в боях с ВСУ завершена
19:40
Мэр из ХМАО раскритиковал коммунальщиков за сбои в уборке снега
19:37
WP: американский сенатор предложил признать новые территории России
19:36
Mash: Киркоров не может получить в наследство квартиру отца из-за его долгов
Перспектива и инвестиции: застройщик из Кургана анонсировал новый ЖК в Екатеринбурге
19:30
Курганская «Справедливая Россия» рискует потерять мандат в областной думе. Инсайд
19:24
На Ямале полицейские провели рейд по мигрантам
19:24
Фигурант дела челябинского миндора Вильшенко переобъявлен в федеральный розыск. Скрин
Герои Великой Отечественной: семейные истории пермских политиков о подвигах на войне
19:24
Раскрыты подробности убийства головореза, за которое арестовали авторитета из Екатеринбурга
19:23
В Тюмени открыли магазин для «покорителей гор»
19:21
Трамп все больше раздражается Киевом и Москвой
На Вторчермете появится человекоцентричный квартал
19:20
Владимир Путин провел встречу с губернатором Петербурга
19:19
Что посмотреть: топ-15 фильмов, которые выйдут в прокат в мае 2025
19:17
Посол Мексики нашел точку соприкосновения с Россией в Екатеринбурге. Фото
Живая память сквозь поколения: как пройдет «Бессмертный полк» в 2025 году, история и смысл акции
19:16
Киев начал хитрить в ответ на перемирие в честь 80-летия Победы
19:14
Как Пермь переживает рекордный апрельский снегопад. Фоторепортаж
19:11
Чиновница, подозреваемая в присвоении полумиллиона рублей, уволилась из мэрии в ХМАО
Знамя Победы над Рейхстагом: последние дни битвы и взятие Берлина. Фоторепортаж
19:03
«Защита русских — главная цель ЛДПР»: как прошел слет партии в Москве
19:03
Новый зам Артюхова переманивает на Ямал пиарщицу свердловского губернатора. Инсайд
19:00
Курганцы элитной новостройки переживают из-за вышки, опасаясь излучения
2
Операция «Поток»: Алаудинов раскрыл новые подробности самого значимого маневра в Курской области
18:59
Что грозит дачникам за вьюнок и одуванчики: какие растения нельзя сажать в 2025 году
18:58
Власти Перми вывели максимальное количество техники для борьбы со снегопадом
18:58
В Национальном центре «Россия» стартовал Открытый диалог «Будущее мира»
18:56
Заместитель губернатора Моора назвал две главные проблемы в муниципалитетах
18:55
В Тюмени придумали, как бороться с криптовалютными фермами
18:48
«Вредная идея»: специалисты раскритиковали запрет на ночной прокат элетросамокатов в Тюмени
18:46
Pais: отключение электроэнергии в странах Европы не имеет аналогов в истории
18:46
Рыбак из ЯНАО показал, в каком озере ловятся огромные окуни. Фото
18:44
Российские акции стали расти после объявления перемирия с Украиной
18:44
Мощный шторм в праздники и скачки давления: все о магнитных бурях в мае 2025
18:43
В Перми аптечная сеть нарушала трудовое законодательство
18:40
Нефтяники запускают уникальную программу по изучению природы Сибири
18:35
В ХМАО массово выросли цены на загородную аренду. Фото
18:34
Организаторам незаконной экскурсии в Москве вынесли приговоры
18:34
Пермь накрывает сильнейший снегопад в истории города
18:30
Сколько стоит отдохнуть на майские в курганских домах отдыха, санаториях, глэмпингах. Инфографика
1
18:24
В самолетах из Челябинска к 80-летию Победы зазвучат голоса ветеранов
18:23
Известный пермский завод более чем в два раза увеличил прибыль
18:22
Телеведущую «Дождя»* Юлию Таратуту** объвили в розыск
1
18:22
В челябинском Росавтодоре назначили нового ио руководителя
3
18:21
В ЯНАО задержали пьяного водителя, который едва не переехал инспектора ГИБДД
18:20
В Екатеринбурге взлетели цены на жилые комнаты
18:20
Ямальцы нашли новый способ в борьбе с сезонной аллергией
18:20
В Челябинске закрывают движение для транспорта по улице Гранитной. Схема
18:18
Два ведра грибов с одной грядки: как вырастить сморчки на даче
18:17
В районе «Кургансельмаша» продают завод почти за миллиард рублей
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18:17
Ветеран СВО Рожков вернул память о челябинском герое Великой Отечественной войны
18:17
Кто такой Роман Рзаев, который возглавил комитет по делам национальностей Тюменской области
18:16
Автобус с пассажирами из-за снегопада слетел с трассы в Пермском крае
18:13
Заведено дело из-за хищения 240 млн рублей по спецпроектам Минобороны
18:12
В Тобольске на кладбище дерево повредило могилы. Фото
18:08
Советник Ионина возглавит самый привлекательный подвед свердловского мининвеста
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18:06
Мощный апрельский снегопад заметает Свердловскую область. Видео
18:05
В Петербурге «Бессмертный полк» организаторы планируют провести за один час
18:05
Путин после освобождения Курской области: уверенность в победе укрепляется
18:04
Белый дом: у Трампа растет разочарование Россией и Украиной
18:02
Как замариновать шашлык за 30 минут: лучшие рецепты экспресс-маринадов
18:02
В Екатеринбурге арестовали бывшего участника ОПГ, пойманного на Рублевке. Фото
18:00
Где пожарить шашлыки в Кургане и не нарваться на штраф
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17:59
На Ямале ожидают метель, снег, дождь и гололед
17:58
В Сирии из могилы украли останки отца Башара Асада
17:55
Разработчик мастер-плана Тюмени ответил ребусом на вопрос о расселении центра из-за реализации проекта
17:55
Захар Прилепин предложил пермским властям открыть литературную мастерскую
17:51
В Пермском крае увеличат парк машин скорой помощи
1
17:51
Силуанов посоветовал читать «Мертвые души» и «Вишневый сад», чтобы больше знать о финансах
2
17:50
Чем известен Руфат Биктимеров, который оставил должность первого заместителя прокурора Тюменской области
17:48
Чем известен новый начальник пермского главка МВД Владислав Толкунов
17:48
В центре Сургута установили копию Знамени Победы
17:45
У «Курганмашзавода» произошло ДТП с участием двух машин. Видео
17:45
Арестованный экс-глава дорожной компании мэрии Шадринска Грязных ушел на СВО
17:44
Екатеринбургский рэпер Vacio, сбежавший из РФ, вступил в ЛГБТ*-комьюнити
17:43
Организаторы «Мисс Екатеринбург» назвали главный приз конкурса
1
17:42
Тюменцам расскажут, как правильно повязать Георгиевскую ленту. Фото
17:40
Рейс в Новый Уренгой задерживается на сутки
17:37
Названа причина мощного взрыва в иранском порту
17:29
В Перми элиты РФ соберутся для решения глобальной задачи, озвученной Путиным
17:29
В ХМАО работодатели готовы платить высокую зарплату сотрудникам фастфуда
17:27
Якушев: Украина оказалась жертвой преступной по своей природе власти
17:24
Екатеринбуржцы массово едут в путешествия по стране
1
17:21
Сотрудники такси высадили 13 тысяч саженцев сосны в Курганской области. Фото
2
17:13
Генерала из Мордовии назначили главой пермской полиции. Инсайд URA.RU подтвердился
17:11
Для учителей ввели норму по количеству уроков в день
13
17:08
Володин сомневается, что Зеленский согласится на перемирие
17:08
Балкон рухнул вместе с людьми, один человек погиб: что известно о ЧП в Челябинске. Фото, видео
1
17:03
Володин: перемирие на День Победы напоминает, что РФ и Украина - один народ
17:02
Курганский дзюдоист Лаврентьев занял второе место в мировом рейтинге дзюдо. Фото
3
16:58
В психдиспансер Магнитогорска пришел голый окровавленный мужчина с ожогами
16:58
Матвиенко объяснила, почему Путин объявил новое перемирие
16:55
Последний работающий зимник в ЯНАО закроют до следующего сезона
16:54
Екатеринбуржец триумфально вернулся в жестокое шоу и дошел до полуфинала
1
16:53
В Петербурге вновь найден фальсификат молочной продукции
16:52
Тюменской компании-банкроту вернули недвижимость
16:49
Детский комплекс, шахматы и площадка для футбола: что изменится в парках Шадринска. Фото
4
16:49
Путин пообещал, что депутатов из числа бойцов СВО будет все больше
16:47
В ХМАО бизнесмены скандального кооператива обвинили власти в давлении после жалобы Путину. Видео
1
16:45
Массовое отключение электричества произошло в Испании, Франции и Португалии
3
16:44
В России введут единые стандарты поддержки бойцов СВО
16:42
Власти рекомендовали петербуржцам не крепить георгиевские ленты к автомобилям
16:41
Путин назвал приоритеты российских парламентариев
16:41
«Раскачивали и демонтировали перила»: в челябинском СК рассказали подробности ЧП с рухнувшим балконом. Видео
16:40
Врач рассказала, как сделать шашлык полезнее
2
16:40
В пермское УФСБ нагрянули 60 ревизоров с Лубянки
16:34
Подозреваемый в резне в петербургском «Окее» отправится на лечение
16:33
На Ямале начали действовать жесткие ограничения для мигрантов
1
16:32
В аэропорту Перми продлены ограничения
16:32
Первый заместитель прокурора Тюменской области Биктимеров уходит в отставку
1
16:29
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
16:29
Задержанный на Рублевке свердловский авторитет отрицает вину
16:25
В Курганской области откроют весеннюю охоту на водоплавающую дичь
16:24
Названы самые популярные китайские автомобили в Челябинской области
16:23
Мэрия Челябинска: ЧП на проспекте Победы вызвано нарушением техники безопасности
16:21
Тюменцев зовут работать в детских лагерях
16:18
Вологодского врача оштрафовали за отказ в проведении аборта
2
16:16
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
1
16:12
В Кургане на майские праздники изменится работа почтовых отделений
1
16:12
Мишустин обозначил масштабную реформу автопрома
1
16:11
Врачи ХМАО спасли жизнь ветерану Великой Отечественной войны
16:05
Учителям готовы платить сто тысяч в Екатеринбурге: подборка вакансий. Скрин
16:03
Губернатор Шумков поздравил медработников с профессиональным праздником
1
16:01
В Раде объявили Украину банкротом
1
15:58
Стала известна дата собрания конклава в Ватикане для выборов нового Папы
15:57
УФАС предупредило пермские сети о недопустимости завышения цен на шашлык перед майскими праздниками
15:56
В метро Екатеринбурга задымилась станция «Динамо». Видео
15:53
На место, где рухнул балкон жилого дома, приехал глава челябинского района. Видео
1
15:50
Детей, отравившихся в школе Екатеринбурга, выписали из больницы
15:49
Мишустин рассказал о главной гордости России
1
15:48
Медведчук: на Украине идет новый процесс воссоздания Руси
15:47
Семь тюменских школьников участвуют в федеральном телешоу
15:45
Необычные скалы и релакс на конях: куда курганцам съездить на майские праздники
1
15:43
Матвиенко предложила усилить ответственность за неисполнение целевого договора
4
15:40
Глава пожарной безопасности Забайкалья уволился в самый разгар лесных пожаров
1
15:37
Шесть рейсов не могут вылететь из Перми. Скрин
15:35
Балкон рухнул вместе с людьми в Челябинске. Видео
1
15:33
Челябинские Движение Первых и дорожники выстроились в цифру 80 к юбилею Победы. Фото
15:31
Метеоролог дал прогноз погоды на 9 мая
1
15:31
Зарубежный театр едет в Екатеринбург с громкой премьерой
15:25
Формула идеального пикника: как хорошо провести майские праздники
15:25
Курган богат талантами: студентка КГУ вошла в число сильнейших на научной конференции в Екатеринбурге. Фото
3
15:25
Украинский Су-27 разбился, пытаясь сбить беспилотники России
15:25
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на жд-станции в Екатеринбурге
15:24
В ЯНАО отремонтируют газотурбинную электростанцию
15:23
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снегопада в Свердловской области
1
15:22
Чиновницу из ХМАО поймали на хищении бюджетных денег
15:22
С 1 мая: яркие и вдохновляющие картинки с Днем весны и труда
15:19
Власти Тюмени воюют с неизвестными, повторно устроившими большую свалку в черте города. Видео
15:16
В Пермском крае многодетная семья, простоявшая в очереди на жилье 12 лет, пожаловалась Бастрыкину
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15:16
Мэр Бугульмы ушел в отставку после претензий прокуратуры на 121 млн рублей
15:15
Репетицию Парада Победы отменили в Челябинске из-за надвигающегося ливня
15:15
Утром в Шадринске будет ноль градусов
15:14
Труп африканки с раной в сердце нашли у салона в Москве
15:13
До Свердловской области добрался снегопад из Перми. Фото
15:06
Еще одна страна собралась в БРИКС
1
15:05
Исполнительница хита «Один в поле воин» замечена на Ямале за ритуальным действием. Фото
15:04
Матвиенко пожаловалась, что молодые учителя зарабатывают меньше доставщиков пиццы
23
15:03
В Тюмени на четыре дня перекроют одну из улиц. Карта
15:02
Курганская команда армрестлеров завоевала девять медалей на Кубке России. Фото
15:02
Спал с открытыми глазами: свердловские врачи спасли зрение студенту из Африки. Фото
1
15:00
«Была паника и страх больше не увидеть близких»: тюменка рассказала о последствиях тяжелой аллергии
15:00
В Курганской области оправдали бизнесмена по делу о мошенничестве с квартирами
1
14:57
В Пермском крае ищут лотерейного миллионера
14:56
США разместили сверхзвуковые бомбардировщики у границ России
2
14:55
Владимир Путин выступит на заседании Совета законодателей в Петербурге
14:55
Мишустин заявил, что РФ находится в четверке лучших экономик мира
1
14:53
В Раде испугались, что техника ВСУ превратится в металлолом
1
14:50
ВС РФ освободили населенный пункт в Харковщине
14:48
«Настал самый мрачный момент»: боевики ВСУ взмолились о мире
14:46
Петербуржец на охоте спутал соседа с крупной птицей
14:45
Тюмень попала в федеральный топ по важнейшему показателю
14:41
Боевые самолеты поднимутся в небо под Екатеринбургом
14:40
В Челябинске студии стоят всего на 16% дешевле однокомнатных квартир. Инфографика
2
14:40
Оранжевый уровень погодной опасности ожидают в Кургане
14:39
Киев увеличил обстрелы на фоне переговоров России и США
14:39
Задержанного на Рублевке свердловского авторитета подозревают в убийстве олигарха
14:37
Миколог назвал грибы, которые нельзя собирать весной
14:34
Володин: закон о регулировании платного приема в вузы примут в весеннюю сессию
14:31
Неделя в Пермском крае не будет аномально холодной
14:30
Появилось фото предполагаемого убийцы женщины на жд-станции в Екатеринбурге
2
14:30
Жалобщики из Шадринска написали Путину из-за проекта депутата. Инсайд
14:28
В России осудили шведского наемника за участие в боевых действиях на стороне ВСУ
1
14:27
Как пройдет «Бессмертный полк» в четырех свердловских городах
14:23
Тюменцы останутся без бесплатного радио и ТВ
14:22
У самолета Пермь — Когалым отказала противооблединительная система
14:21
Суд отправил за решетку экс-замглавы Минцифры на девять лет
14:20
Текслер призвал голосовать за объекты благоустройства в Челябинской области. Фото
14:20
Во Владимирской области госпитализировали 17 человек после аварии с автобусом
14:20
В Кургане интересно: в театре покажут спектакль по мотивам поэмы Некрасова. Фото
14:20
Ямальскому сенатору прочат возвращение в округ на новую должность. Инсайд
14:19
На Западе предрекли развал ЕС в случае перемирия на Украине
1
14:16
Свердловская область стала образцом развития международных связей под санкциями
14:16
Эльвира Набиуллина не сообщала о росте налогов в России
3
14:15
В Кургане сильно похолодает
14:14
В России отменяют лимиты на льготную ипотеку для некоторой категории
14:13
Пушков увидел опасность в приходе к власти нового главы МИД в Германии
14:08
В борьбе за должность пиарщика свердловских властей появился фаворит — из ФСБ
14:08
Власти ХМАО зафиксировали рекордное количество хакерских атак
14:08
Свердловская полиция вручила паспорт иностранцу-ветерану СВО. Фото, видео
1
14:05
В Шадринске водитель сбил косулю и разбил машину. Фото
5
14:03
Известный пермский медицинский центр получил миллиардный доход
14:03
Где законно жарить шашлык в Екатеринбурге: список мест и цены
4
14:02
Появились кадры боевой подготовки солдат КНДР, освобождавших Курскую область
2
14:00
На Ямале будут судить вора за кражу с мобильного банка
14:00
В Кремле опровергли присутствие ВСУ в Курской области
14:00
Разбил группу румын и брал Будапешт: курганские политики рассказали о родственниках-ветеранах. Фото, видео
1
13:58
Пермские трассы закрыли для грузовиков
13:54
Челябинскую область накроют снег и заморозки
13:51
Мэр Тюмени Афанасьев назвал устаревшим Цветной бульвар, созданный при Собянине
1
13:51
В метро Екатеринбурга появилась огромная панорама о войне. Фото, видео
13:50
В Челябинске в ближайшие часы сильно испортится погода
13:50
Госдеп США раскритиковал КНДР за участие в боях в Курской области
13:49
Статуи на «Кировке» в Челябинске одели в форму «Трактора». Фото
13:49
Дожди будут заливать Тюмень до глубокой ночи. Скрин
13:48
Снегопад в Перми прервал миграцию жаб
13:48
Когда школьники ХМАО будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ. График
1
13:47
«АвтоВАЗ» впервые показал свой электромобиль Lada e-Aura
13:45
Мэр пермского города Никита Федосеев собирается в отставку
13:40
Ушедший в отставку чиновник тюменского правительства собирается идти в науку
13:37
«Клоун Зеленский» разозлил Запад: в ЕС больше не хотят платить за Украину
13:36
Тюменский вуз вошел в шорт-лист важного федерального рейтинга
13:35
В Арктической зоне ХМАО отключат радио и телевидение
13:34
Главврач курганской больницы Елена Воронович исполнила песню в память о сыновьях и матерях России. Видео
4
13:31
Исеть затопила набережную в центре Екатеринбурга. Фото
3
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