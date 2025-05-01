Трамп одобрил первую продажу оружия в Украину на 50 млн долларов

Президент США Дональд Трамп одобрил первую за время своего возвращения на пост лидера Штатов поставку вооружения в Украину на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщила украинская газета Kyiv Post.
«В среду администрация Трампа проинформировала Конгресс о своем намерении дать зеленый свет экспорту продукции оборонного назначения в Украину посредством прямых коммерческих продаж (DCS) на сумму 50 миллионов долларов и более», — передало издание. Там уточнили, что это разоружение стало первым после возвращения Трампа на пост президента США.
В рамках предлагаемой сделки предусматривается поставка Украине продукции военного назначения, связанных с ней технических данных, а также оказание оборонных услуг. При этом детали относительно конкретного содержания этих поставок остаются нераскрытыми.
США изменили условия сотрудничества с Украиной, отказавшись от бесплатных поставок вооружения и потребовав компенсацию за ранее оказанную помощь. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности закупать военную продукцию напрямую, отметив, что Киев выделит на эти цели до 50 миллиардов долларов.
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