Трамп одобрил первую продажу оружия в Украину на 50 млн долларов

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Трамп поставит на Украину оборонную продукцию, включая технические данные
Трамп поставит на Украину оборонную продукцию, включая технические данные Фото:

Президент США Дональд Трамп одобрил первую за время своего возвращения на пост лидера Штатов поставку вооружения в Украину на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщила украинская газета Kyiv Post. 

«В среду администрация Трампа проинформировала Конгресс о своем намерении дать зеленый свет экспорту продукции оборонного назначения в Украину посредством прямых коммерческих продаж (DCS) на сумму 50 миллионов долларов и более», — передало издание. Там уточнили, что это разоружение стало первым после возвращения Трампа на пост президента США.

В рамках предлагаемой сделки предусматривается поставка Украине продукции военного назначения, связанных с ней технических данных, а также оказание оборонных услуг. При этом детали относительно конкретного содержания этих поставок остаются нераскрытыми.

США изменили условия сотрудничества с Украиной, отказавшись от бесплатных поставок вооружения и потребовав компенсацию за ранее оказанную помощь. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности закупать военную продукцию напрямую, отметив, что Киев выделит на эти цели до 50 миллиардов долларов.

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Президент США Дональд Трамп одобрил первую за время своего возвращения на пост лидера Штатов поставку вооружения в Украину на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщила украинская газета Kyiv Post.  «В среду администрация Трампа проинформировала Конгресс о своем намерении дать зеленый свет экспорту продукции оборонного назначения в Украину посредством прямых коммерческих продаж (DCS) на сумму 50 миллионов долларов и более», — передало издание. Там уточнили, что это разоружение стало первым после возвращения Трампа на пост президента США. В рамках предлагаемой сделки предусматривается поставка Украине продукции военного назначения, связанных с ней технических данных, а также оказание оборонных услуг. При этом детали относительно конкретного содержания этих поставок остаются нераскрытыми. США изменили условия сотрудничества с Украиной, отказавшись от бесплатных поставок вооружения и потребовав компенсацию за ранее оказанную помощь. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности закупать военную продукцию напрямую, отметив, что Киев выделит на эти цели до 50 миллиардов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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