Зеленский предложил США сделку по оружию: внезапное желание оплачивать поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский бросил попытки уговорить США поставить Киеву бесплатное оружие, как это делал экс-глава Белого дома Джо Байден. Теперь украинский лидер хочет напрямую закупать у американцев пакеты вооружений. Детали возможного соглашения — в материале URA.RU.
Зеленский предложил сделку по покупке оружия
Зеленский объявил о готовности Киева приобрести значительный пакет вооружений у США, отказавшись от бесплатной военной помощи. Об этом сообщили украинские СМИ, ссылаясь на заявление лидера.
«Украина хочет и готова купить у США большой пакет вооружений. Мы не просили будущий пакет бесплатно. Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы рассматриваем этот пакет, который включает в себя ПВО», — отметил Зеленский, по информации агентства «Интерфакс-Украина».
В своем заявлении Зеленский подчеркнул, что Украина не только готова финансировать покупку оружия, но и видит в этом важный шаг к укреплению безопасности. Приобретение вооружений, по словам президента, является частью стратегии обеспечения долгосрочной защиты страны.
Какой будет схема сотрудничества
Зеленский заявил, что механизм взаимодействия между странами может быть оформлен в простой форме. В рамках сотрудничества, Соединенные Штаты должны поставить Украине комплекс военных средств, включая системы ПВО и другое оборудование, необходимое ВСУ. Украина же обязуется покрыть полную стоимость этого вооружения. Президент Зеленский указал, что украинская сторона готова выделить на эти цели от 30 до 50 миллиардов долларов.
США ранее отказались от бесплатной помощи
Соединенные Штаты предъявили Украине ранее новые условия в рамках соглашения, касающегося добычи полезных ископаемых. В рамках договоренности Вашингтон требует от Киева передачи 50% прибыли от эксплуатации природных ресурсов и портовых сборов. Кроме того, США настаивают на компенсации в размере 500 миллиардов долларов за оказанную Украине помощь в ее конфликте с Россией.
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