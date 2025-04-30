30 апреля 2025

Курганцы начали отмечать Первомай с праздничным концертом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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С концертом в парке началось празднование Дня весны и труда в Кургане
С концертом в парке началось празднование Дня весны и труда в Кургане Фото:

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане проходит праздничный концерт, приуроченный ко Дню весны и труда. Организацию и проведение мероприятий освещает корреспондент URA.RU. В рамках праздника на сцене выступают творческие коллективы, а между номерами работников различных сфер поздравляют представители профсоюзных организаций.

«В Центральном парке культуры и отдыха проходит концерт, посвященный Дню весны и труда. На сцене между выступлениями творческих коллективов поздравляют работников разных сфер профсоюзные организации», — передает корреспондент URA.RU. По наблюдению журналиста, на концерт пришло много людей, гуляют здесь и дети.

Также в парке проходит ярмарка. На продажу выставлены мед, иван-чай, изделия из кожи, глиняные игрушки, сосиски в тесте и другое. У парка аттракционов с интересом ходят курганцы. Кассы аттракционов работают с 11:00.

Торжественные мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха стартовали с раннего утра — первые программы начались в 10:00. К 14:00 для посетителей запланировано проведение концерта «Зажигай — Первомай», а в 16:00 состоится концертно-развлекательная программа под названием «Поющая весна». Руководство парка подготовило широкий спектр активностей, чтобы праздник стал насыщенным и оставил яркие впечатления у всех горожан.

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В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане проходит праздничный концерт, приуроченный ко Дню весны и труда. Организацию и проведение мероприятий освещает корреспондент URA.RU. В рамках праздника на сцене выступают творческие коллективы, а между номерами работников различных сфер поздравляют представители профсоюзных организаций. «В Центральном парке культуры и отдыха проходит концерт, посвященный Дню весны и труда. На сцене между выступлениями творческих коллективов поздравляют работников разных сфер профсоюзные организации», — передает корреспондент URA.RU. По наблюдению журналиста, на концерт пришло много людей, гуляют здесь и дети. Также в парке проходит ярмарка. На продажу выставлены мед, иван-чай, изделия из кожи, глиняные игрушки, сосиски в тесте и другое. У парка аттракционов с интересом ходят курганцы. Кассы аттракционов работают с 11:00. Торжественные мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха стартовали с раннего утра — первые программы начались в 10:00. К 14:00 для посетителей запланировано проведение концерта «Зажигай — Первомай», а в 16:00 состоится концертно-развлекательная программа под названием «Поющая весна». Руководство парка подготовило широкий спектр активностей, чтобы праздник стал насыщенным и оставил яркие впечатления у всех горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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