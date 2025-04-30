В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане проходит праздничный концерт, приуроченный ко Дню весны и труда. Организацию и проведение мероприятий освещает корреспондент URA.RU. В рамках праздника на сцене выступают творческие коллективы, а между номерами работников различных сфер поздравляют представители профсоюзных организаций.
«В Центральном парке культуры и отдыха проходит концерт, посвященный Дню весны и труда. На сцене между выступлениями творческих коллективов поздравляют работников разных сфер профсоюзные организации», — передает корреспондент URA.RU. По наблюдению журналиста, на концерт пришло много людей, гуляют здесь и дети.
Также в парке проходит ярмарка. На продажу выставлены мед, иван-чай, изделия из кожи, глиняные игрушки, сосиски в тесте и другое. У парка аттракционов с интересом ходят курганцы. Кассы аттракционов работают с 11:00.
Торжественные мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха стартовали с раннего утра — первые программы начались в 10:00. К 14:00 для посетителей запланировано проведение концерта «Зажигай — Первомай», а в 16:00 состоится концертно-развлекательная программа под названием «Поющая весна». Руководство парка подготовило широкий спектр активностей, чтобы праздник стал насыщенным и оставил яркие впечатления у всех горожан.
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