WP: никто не понимает ценности украинских редкоземельных металлов

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США и Украина заключили сделку по редкоземельным металлам
США и Украина заключили сделку по редкоземельным металлам Фото:

Никто не может точно оценить реальную стоимость украинских редкоземельных металлов, несмотря на интерес со стороны США и других стран. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«США и Украина подписали соглашение, открывающее путь совместным инвестициям в минеральные богатства Украины, нефть, газ и другие природные ресурсы, но истинные масштабы того, что находится под землей на Украине, остаются неясными», — говорится в публикации The Washington Post. Отмечается, что отсутствие точных данных о запасах редкоземельных металлов и их оценочной стоимости вызывает неопределенность не только на рынке, но и среди потенциальных инвесторов.

Издание также обращает внимание на сложности, связанные с добычей и переработкой этих ресурсов. В частности, в материале подчеркивается, что подобная деятельность требует значительных временных и финансовых вложений, а также создания масштабной инфраструктуры. При этом расходы на реализацию таких проектов могут оказаться неоправданно высокими, что ставит под сомнение рентабельность разработки многих месторождений на территории Украины.

Ранее Вашингтоном и Киевом было подписано соглашение, предусматривающее совместные инвестиции в разработку минеральных ресурсов Украины, включая нефть, газ и другие природные богатства. Отмечается, что около 40% украинских природных запасов металлов находятся на землях, находящихся под контролем Российской Федерации

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Никто не может точно оценить реальную стоимость украинских редкоземельных металлов, несмотря на интерес со стороны США и других стран. Об этом сообщила газета The Washington Post. «США и Украина подписали соглашение, открывающее путь совместным инвестициям в минеральные богатства Украины, нефть, газ и другие природные ресурсы, но истинные масштабы того, что находится под землей на Украине, остаются неясными», — говорится в публикации The Washington Post. Отмечается, что отсутствие точных данных о запасах редкоземельных металлов и их оценочной стоимости вызывает неопределенность не только на рынке, но и среди потенциальных инвесторов. Издание также обращает внимание на сложности, связанные с добычей и переработкой этих ресурсов. В частности, в материале подчеркивается, что подобная деятельность требует значительных временных и финансовых вложений, а также создания масштабной инфраструктуры. При этом расходы на реализацию таких проектов могут оказаться неоправданно высокими, что ставит под сомнение рентабельность разработки многих месторождений на территории Украины. Ранее Вашингтоном и Киевом было подписано соглашение, предусматривающее совместные инвестиции в разработку минеральных ресурсов Украины, включая нефть, газ и другие природные богатства. Отмечается, что около 40% украинских природных запасов металлов находятся на землях, находящихся под контролем Российской Федерации
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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