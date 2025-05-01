Никто не может точно оценить реальную стоимость украинских редкоземельных металлов, несмотря на интерес со стороны США и других стран. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«США и Украина подписали соглашение, открывающее путь совместным инвестициям в минеральные богатства Украины, нефть, газ и другие природные ресурсы, но истинные масштабы того, что находится под землей на Украине, остаются неясными», — говорится в публикации The Washington Post. Отмечается, что отсутствие точных данных о запасах редкоземельных металлов и их оценочной стоимости вызывает неопределенность не только на рынке, но и среди потенциальных инвесторов.
Издание также обращает внимание на сложности, связанные с добычей и переработкой этих ресурсов. В частности, в материале подчеркивается, что подобная деятельность требует значительных временных и финансовых вложений, а также создания масштабной инфраструктуры. При этом расходы на реализацию таких проектов могут оказаться неоправданно высокими, что ставит под сомнение рентабельность разработки многих месторождений на территории Украины.
Ранее Вашингтоном и Киевом было подписано соглашение, предусматривающее совместные инвестиции в разработку минеральных ресурсов Украины, включая нефть, газ и другие природные богатства. Отмечается, что около 40% украинских природных запасов металлов находятся на землях, находящихся под контролем Российской Федерации
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