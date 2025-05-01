01 мая 2025

Журналиста RT Боуза, задержанного в Румынии, депортировали

© Служба новостей «URA.RU»
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Боуз вылетел в Стамбул
Боуз вылетел в Стамбул Фото:

Корреспондент телеканала RT Чей Боуз, прибывший в Румынию для освещения выборов, был депортирован из страны. Об этом сообщил телеканал. По его словам, журналиста вынудили покинуть территорию Румынии, несмотря на его профессиональную деятельность.

«Чей вылетел в Стамбул, он депортирован. В зале ожидания сидел под конвоем», — сообщил представитель RT РИА Новости. По данным источника, корреспондента сопровождали сотрудники местных правоохранительных органов до момента его отправки на рейс.

Представители RT уточнили, что до момента депортации журналист находился в международном аэропорту под наблюдением полиции. Официальных комментариев от румынских властей относительно причин депортации на данный момент не поступало.

Боуза задержали по прилете в румынскую столицу. Полицейские пришли задерживать его прямо в самолет. МИД РФ осудил задержание. Официальный представитель Мария Захарова подчеркнула, что журналист легально пересек границу и ничего не нарушал. По словам дипломата, ему фактически запретили заниматься профессиональной деятельностью. При этом дипломат добавила, что заявления Бухареста о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии являются ложью, сумасшествием и безумием.

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Корреспондент телеканала RT Чей Боуз, прибывший в Румынию для освещения выборов, был депортирован из страны. Об этом сообщил телеканал. По его словам, журналиста вынудили покинуть территорию Румынии, несмотря на его профессиональную деятельность. «Чей вылетел в Стамбул, он депортирован. В зале ожидания сидел под конвоем», — сообщил представитель RT РИА Новости. По данным источника, корреспондента сопровождали сотрудники местных правоохранительных органов до момента его отправки на рейс. Представители RT уточнили, что до момента депортации журналист находился в международном аэропорту под наблюдением полиции. Официальных комментариев от румынских властей относительно причин депортации на данный момент не поступало. Боуза задержали по прилете в румынскую столицу. Полицейские пришли задерживать его прямо в самолет. МИД РФ осудил задержание. Официальный представитель Мария Захарова подчеркнула, что журналист легально пересек границу и ничего не нарушал. По словам дипломата, ему фактически запретили заниматься профессиональной деятельностью. При этом дипломат добавила, что заявления Бухареста о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии являются ложью, сумасшествием и безумием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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