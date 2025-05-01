Журналиста RT Боуза, задержанного в Румынии, депортировали

Корреспондент телеканала RT Чей Боуз, прибывший в Румынию для освещения выборов, был депортирован из страны. Об этом сообщил телеканал. По его словам, журналиста вынудили покинуть территорию Румынии, несмотря на его профессиональную деятельность.
«Чей вылетел в Стамбул, он депортирован. В зале ожидания сидел под конвоем», — сообщил представитель RT РИА Новости. По данным источника, корреспондента сопровождали сотрудники местных правоохранительных органов до момента его отправки на рейс.
Представители RT уточнили, что до момента депортации журналист находился в международном аэропорту под наблюдением полиции. Официальных комментариев от румынских властей относительно причин депортации на данный момент не поступало.
Боуза задержали по прилете в румынскую столицу. Полицейские пришли задерживать его прямо в самолет. МИД РФ осудил задержание. Официальный представитель Мария Захарова подчеркнула, что журналист легально пересек границу и ничего не нарушал. По словам дипломата, ему фактически запретили заниматься профессиональной деятельностью. При этом дипломат добавила, что заявления Бухареста о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии являются ложью, сумасшествием и безумием.
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