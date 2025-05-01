Слухи о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии просто безумие и ложь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это просто безумие, это сумасшествие, это ложь», — сказала Захарова в эфире телеканала RT. Она подчеркнула, что такие утверждения не имеют под собой никаких оснований и являются вымышленными.
В эфире RT Захарова также напомнила, что Россия неоднократно сталкивалась с подобными обвинениями со стороны различных стран Запада. По ее словам, подобные заявления используются для создания антироссийской риторики на фоне внутренних политических процессов в других государствах.
В частности, Маргарита Симоньян, возглавляющая международную медиагруппу «Россия сегодня» и телеканал RT, прокомментировала арест в Бухаресте журналиста RT Чейза Боуза. По ее словам, уровень демократии в Румынии «ежедневно становится все выше».
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