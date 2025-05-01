Захарова прокомментировала слухи о якобы вмешательстве РФ в выборы Румынии

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Захарова назвала слова о вмешательстве России в выборы в Румынии сумасшедшими
Захарова назвала слова о вмешательстве России в выборы в Румынии сумасшедшими Фото:

Слухи о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии просто безумие и ложь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это просто безумие, это сумасшествие, это ложь», — сказала Захарова в эфире телеканала RT. Она подчеркнула, что такие утверждения не имеют под собой никаких оснований и являются вымышленными.

В эфире RT Захарова также напомнила, что Россия неоднократно сталкивалась с подобными обвинениями со стороны различных стран Запада. По ее словам, подобные заявления используются для создания антироссийской риторики на фоне внутренних политических процессов в других государствах.

В частности, Маргарита Симоньян, возглавляющая международную медиагруппу «Россия сегодня» и телеканал RT, прокомментировала арест в Бухаресте журналиста RT Чейза Боуза. По ее словам, уровень демократии в Румынии «ежедневно становится все выше».

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Слухи о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии просто безумие и ложь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Это просто безумие, это сумасшествие, это ложь», — сказала Захарова в эфире телеканала RT. Она подчеркнула, что такие утверждения не имеют под собой никаких оснований и являются вымышленными. В эфире RT Захарова также напомнила, что Россия неоднократно сталкивалась с подобными обвинениями со стороны различных стран Запада. По ее словам, подобные заявления используются для создания антироссийской риторики на фоне внутренних политических процессов в других государствах. В частности, Маргарита Симоньян, возглавляющая международную медиагруппу «Россия сегодня» и телеканал RT, прокомментировала арест в Бухаресте журналиста RT Чейза Боуза. По ее словам, уровень демократии в Румынии «ежедневно становится все выше».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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