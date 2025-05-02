Путин ответил на вопрос «Жалеет ли он, что стал президентом»

Президент России Владимир Путин никогда не жалел, что стал президентом. Об этом он заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Нет, никогда», — сказал Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста о том, жалел ли он когда-нибудь за 25 непростых лет о должности, которая ему досталась. Об этом глава государства сообщил в трейлере к фильму о его жизни, который опубликован в telegram-канале Зарубина.
На видео также можно увидеть, как выглядит кухня Путина. Дополнительно, президент рассказал, что не заводит будильников и просыпается по утрам сам.
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