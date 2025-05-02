Путин ответил на вопрос «Жалеет ли он, что стал президентом»

Путин никогда не жалел о том, что стал президентом
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Путин сообщил, что не задавался вопросами «зачем мне это все?»
Путин сообщил, что не задавался вопросами «зачем мне это все?» Фото:

Президент России Владимир Путин никогда не жалел, что стал президентом. Об этом он заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Нет, никогда», — сказал Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста о том, жалел ли он когда-нибудь за 25 непростых лет о должности, которая ему досталась. Об этом глава государства сообщил в трейлере к фильму о его жизни, который опубликован в telegram-канале Зарубина.

На видео также можно увидеть, как выглядит кухня Путина. Дополнительно, президент рассказал, что не заводит будильников и просыпается по утрам сам.

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Президент России Владимир Путин никогда не жалел, что стал президентом. Об этом он заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. «Нет, никогда», — сказал Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста о том, жалел ли он когда-нибудь за 25 непростых лет о должности, которая ему досталась. Об этом глава государства сообщил в трейлере к фильму о его жизни, который опубликован в telegram-канале Зарубина. На видео также можно увидеть, как выглядит кухня Путина. Дополнительно, президент рассказал, что не заводит будильников и просыпается по утрам сам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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