В США объявили о проведении масштабного военного парада

Власти США подтвердили проведение масштабного военного парада в Вашингтоне 14 июня 2025 года в честь 250-летия армии страны. Официальное заявление сделал глава Совета по внутренней политике при Белом доме Винс Хейли в интервью Fox News Digital.
«Президент Трамп планирует грандиозное празднование 250-летия армии США, которое отдаст дань уважения всем поколениям американских героев», — сообщил Хейли. Он уточнил, что парад состоится в день рождения президента и в годовщину гибели первых патриотов Войны за независимость.
Ранее американские СМИ сообщали, что в подготовке парада в честь 250-летия армии США и дня рождения Дональда Трампа могут принять участие более 6600 военных, сотни единиц техники и авиации, а расходы на проведение мероприятия оцениваются в десятки миллионов долларов. Парад планируется провести на Национальной аллее в Вашингтоне как часть общенационального фестиваля.
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