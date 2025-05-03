В США объявили о проведении масштабного военного парада

Администрация Трампа подтвердила проведение парада в честь 250-летия армии США
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В США проведут военный парад в день рождения Трампа
В США проведут военный парад в день рождения Трампа Фото:

Власти США подтвердили проведение масштабного военного парада в Вашингтоне 14 июня 2025 года в честь 250-летия армии страны. Официальное заявление сделал глава Совета по внутренней политике при Белом доме Винс Хейли в интервью Fox News Digital.

«Президент Трамп планирует грандиозное празднование 250-летия армии США, которое отдаст дань уважения всем поколениям американских героев», — сообщил Хейли. Он уточнил, что парад состоится в день рождения президента и в годовщину гибели первых патриотов Войны за независимость.

Ранее американские СМИ сообщали, что в подготовке парада в честь 250-летия армии США и дня рождения Дональда Трампа могут принять участие более 6600 военных, сотни единиц техники и авиации, а расходы на проведение мероприятия оцениваются в десятки миллионов долларов. Парад планируется провести на Национальной аллее в Вашингтоне как часть общенационального фестиваля.

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Власти США подтвердили проведение масштабного военного парада в Вашингтоне 14 июня 2025 года в честь 250-летия армии страны. Официальное заявление сделал глава Совета по внутренней политике при Белом доме Винс Хейли в интервью Fox News Digital. «Президент Трамп планирует грандиозное празднование 250-летия армии США, которое отдаст дань уважения всем поколениям американских героев», — сообщил Хейли. Он уточнил, что парад состоится в день рождения президента и в годовщину гибели первых патриотов Войны за независимость. Ранее американские СМИ сообщали, что в подготовке парада в честь 250-летия армии США и дня рождения Дональда Трампа могут принять участие более 6600 военных, сотни единиц техники и авиации, а расходы на проведение мероприятия оцениваются в десятки миллионов долларов. Парад планируется провести на Национальной аллее в Вашингтоне как часть общенационального фестиваля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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