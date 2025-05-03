Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что намеки украинского лидера Владимира Зеленского на возможность нанесения ударов по Москве в День Победы являются не более чем провокационными заявлениями. При этом Медведев подчеркнул, что в случае, если 9 мая действительно произойдут атаки, украинская столица может не пережить следующий день.
По словам зампреда Совбеза, утверждения Зеленского о невозможности гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве следует расценивать как провокацию. Как в России и на Украине отреагировали на отказ Владимира Зеленского от трехдневного перемирия — в материале URA.RU.
Медведев: Зеленский — «зеленое небритое чмо»
Дмитрий Медведев прокомментировал отказ украинских властей от предложения президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии на время празднования Дня Победы 9 мая. Медведев также отметил, что в случае реализации подобных угроз для Киева может не наступить 10 мая. Кроме того, в своем telegram-канале Медведев, используя резкие выражения, назвал Зеленского «зеленым небритым чмо».
«Зеленое небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве... [Он] понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — написал зампред Совбеза.
Захарова: Зеленский — международный террорист
Владимир Зеленский, по заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, представляет угрозу физической безопасности мировых лидеров и ветеранов, намеревающихся принять участие в праздничных мероприятиях в Москве 9 мая. Данная ситуация, как отметила Захарова, является примером угрозы со стороны международного террориста. По словам представителя российского МИД, риторика Зеленского, прозвучавшая во время общения с журналистами, вновь свидетельствует о неонацистском характере киевских властей, которые, по мнению Захаровой, превратились в террористическую организацию.
Песков: основа киевского режима — неонацистская идеология
Россия рассчитывает на принятие Киевом окончательных мер, способствующих снижению напряженности в период праздничных дней. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что инициированные Россией перемирия, приуроченные ко Дню Победы, призваны продемонстрировать, насколько украинское руководство готово к поиску путей достижения прочного мира.
По словам Пескова, риторика украинских властей относительно перемирия указывает на то, что неонацистская идеология является основой нынешнего киевского режима. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что главная задача предложенных Россией перемирий заключается в проверке готовности Киева к конструктивному диалогу и поиску долгосрочных решений для установления мира.
Глава комитета СФ Карасин: Зеленский — международный шантажист и террорист
Григорий Карасин, возглавляющий международный комитет Совета Федерации, в комментарии РИА Новости отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский стал применять методы международного шантажа и терроризма. Такое заявление сенатор сделал в связи с отказом украинской стороны поддержать временное перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Комментируя угрозы в адрес иностранных гостей, которые должны посетить парад Победы в Москве, Карасин заверил, что проведение этого мероприятия состоится вне зависимости от обстоятельств.
Военкор Лисицын: Киев служит современному воплощению нацизма
В ответ на отказ Зеленского от временного перемирия военный корреспондент Евгений Лисицын заявил, что киевские власти продолжают поддерживать идеологию, ассоциируемую с современными проявлениями нацизма. Военкор также отреагировал на заявление украинского лидера о том, что Украина якобы не способна обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве во время праздничных мероприятий 9 мая. В своем telegram-канале Лисицын написал, что до Красной площади украинским силам предстоит пройти долгий путь — через Суджу, Авдеевку и через суровые реалии текущей ситуации.
Военкор напомнил, что ранее Зеленский выражал намерение нанести удар по Параду Победы, это также преподносилось как элемент «мирной дипломатии». Однако практика показывает, что мир достигается не угрозами, а проявлением силы, которую российские военные ежедневно демонстрируют на линии фронта. Москва готова к проведению торжеств, отметил Лисицын.
Военкор Коц: Зеленскому показали «Черноморский болт»
В Курской области ВСУ не удалось закрепиться, а из Белгородской их также вытеснили. Тем не менее, попытки совершить провокации в День Победы не прекращаются, написал военкор Александр Коц в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что, в целом, попытки Киева оказать давление на Москву путем угроз и провокаций успеха не имеют. Идея Зеленского о 30-дневном перемирии воспринимается скептически, поскольку отсутствуют гарантии его соблюдения и контроля. Предыдущие предложения об энергетическом моратории также были проигнорированы украинской стороной, что подрывает доверие к новым инициативам. «В общем и целом Зеленскому с налитыми кровью глазами показали большой Черноморский болт», — отметил Коц.
Слуцкий: Зеленский вновь показал свою «террористическую и нацистскую суть»
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Зеленский вновь подтвердил свою жесткую позицию, отказавшись учитывать не только историческую память о воинах-освободителях, но и вопросы безопасности руководителей других государств. Потеряв суверенитет и независимость Украины, он позволяет себе высказывать угрозы в адрес тех стран, которые сумели отстоять свою самостоятельность и придерживаются исторической правды, написал политик в своем telegram-канале.
"Укрофюрер не удивил, вновь показав тем самым свою террористическую и нацистскую суть. Плевать хотел Зеленский не только на память воинов-освободителей, но и на безопасность лидеров суверенных государств", — заявил Слуцкий.
В то же время подобные заявления со стороны украинского лидера, по мнению Слуцкого, вряд ли повлияют на решение таких политиков, как председатель КНР Си Цзиньпин, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава Сербии Александр Вучич, которые намерены прибыть в Москву для участия в Параде Победы. Российская сторона заверяет, что все меры по обеспечению безопасности иностранных гостей будут приняты и реализованы в полном объеме.
Отмечается также, что действия Запада во главе с бывшим президентом США Джо Байденом привели к формированию на Украине режима, представляющего угрозу международной стабильности. Слуцкий считает, что своими решениями Зеленский препятствует мирным инициативам и срывает переговорный процесс по урегулированию конфликта на украинской территории. В сложившейся ситуации соответствующие выводы должны сделать и представители нынешней администрации Штатов, заключил глава ЛДПР.
Депутат Рады Дмитрук: Зеленский потерял связь с реальностью
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук подверг критике украинского лидера Владимира Зеленского за его отказ поддержать перемирие в период празднования 80-й годовщины Победы. Об этом парламентарий сообщил в своем telegram-канале. По словам Дмитрука, нежелание Зеленского согласиться на перемирие, а также его «бредовые намеки» на вопросы безопасности мировых лидеров во время празднования Дня Победы 9 мая в Москве, свидетельствуют о полной утрате лидером государства связи с реальностью. В публикации отмечается, что подобное поведение напоминает монолог «неадекватного человека, полностью потерявшего связь с реальностью».
Зампред СФ Косачев: угрозы Зеленского — «сотрясение воздуха»
Зампред Совфеда РФ Константин Косачев в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что Зеленский стремится отговорить иностранных гостей от визита в Москву, поскольку его инициатива по проведению альтернативных мероприятий в Киеве завершилась неудачей. По словам сенатора, представители Франции, Великобритании и Германии получили приглашения прибыть в Киев на празднование 9 мая, однако все они по разным причинам отказались от участия. В результате, отметил Косачев, Зеленский прибегает к прямым угрозам. «Поэтому эти угрозы являются не более чем сотрясанием воздуха, попыткой удержать кого бы то ни было из гостей от приезда в Москву и попыткой помешать провести Парад на высочайшей политической ноте», — подчеркнул политик.
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