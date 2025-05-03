03 мая 2025
02 мая 2025

«Еще одни спасенные души»: участники СВО из ЯНАО достали котят из-под обрушившихся плит. Видео

Военнослужащие из ЯНАО спасли котят на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за завалов мама-кошка не смогла пробраться к котятам
Из-за завалов мама-кошка не смогла пробраться к котятам Фото:

Участники СВО из ЯНАО спасли котят, достав их из-под плиты обрушившегося жилого дома. Из-за завалов мама-кошка не смогла пробраться к ним, однако теперь животные спасены и живут с военными.

«Еще одни спасенные души! Доставай! Плитой завалило их, да? Мама добраться не могла… Ну все, ты хозяина нашел», — говорит боец в видео, опубликованном в группе «Фонд „Боевое единство“».

На кадрах военные умиляются котятам. Они также шутят: «Кто на СВО пойдет — котят и кошек не берите — мы вам выдадим».

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Участники СВО из ЯНАО спасли котят, достав их из-под плиты обрушившегося жилого дома. Из-за завалов мама-кошка не смогла пробраться к ним, однако теперь животные спасены и живут с военными. «Еще одни спасенные души! Доставай! Плитой завалило их, да? Мама добраться не могла… Ну все, ты хозяина нашел», — говорит боец в видео, опубликованном в группе «Фонд „Боевое единство“». На кадрах военные умиляются котятам. Они также шутят: «Кто на СВО пойдет — котят и кошек не берите — мы вам выдадим».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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