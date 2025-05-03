Из-за завалов мама-кошка не смогла пробраться к котятам
Участники СВО из ЯНАО спасли котят, достав их из-под плиты обрушившегося жилого дома. Из-за завалов мама-кошка не смогла пробраться к ним, однако теперь животные спасены и живут с военными.
«Еще одни спасенные души! Доставай! Плитой завалило их, да? Мама добраться не могла… Ну все, ты хозяина нашел», — говорит боец в видео, опубликованном в группе «Фонд „Боевое единство“».
На кадрах военные умиляются котятам. Они также шутят: «Кто на СВО пойдет — котят и кошек не берите — мы вам выдадим».
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