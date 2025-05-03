03 мая 2025

Алаудинов: самыми жестокими в Курской области были наемники ВСУ

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Алаудинов заявил, что иностранные наемники не щадили даже детей
Алаудинов заявил, что иностранные наемники не щадили даже детей Фото:

В ходе захвата территорий Курской области иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, проявили особую жестокость по отношению к мирному населению. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Наемники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко», — передает слова командира РИА Новости. По словам Алаудинова, они целенаправленно убивали гражданских, не делая различий между женщинами, детьми и стариками. Некоторые украинские военные даже пытались помочь местным жителям, предупреждая их о приближении иностранных боевиков.

Ранее бойцы чеченского батальона «Ахмат» пресекли попытку прорыва украинских военных в Курскую область на сумском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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В ходе захвата территорий Курской области иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, проявили особую жестокость по отношению к мирному населению. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Наемники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко», — передает слова командира РИА Новости. По словам Алаудинова, они целенаправленно убивали гражданских, не делая различий между женщинами, детьми и стариками. Некоторые украинские военные даже пытались помочь местным жителям, предупреждая их о приближении иностранных боевиков. Ранее бойцы чеченского батальона «Ахмат» пресекли попытку прорыва украинских военных в Курскую область на сумском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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