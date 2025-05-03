03 мая 2025

В СКР возбудили уголовное дело после ДТП с экскурсионным автобусом в Прикамье

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи подключились к разбирательству дорожного инцидента
Следователи подключились к разбирательству дорожного инцидента Фото:

В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с экскурсионным автобусом, перевернувшимся на трассе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Следователями <...> по факту ДТП с туристическим автобусом, в результате которого пострадали пассажиры, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Специалисты СКР осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и потерпевших, поводят иные процессуальные действия», — указано в telegram-канале ведомства.

В автобусе в момент аварии находились порядка 30 пассажиров. За медпомощью обратились — 12. Состояние двоих — оценили как средней степени тяжести. По данным полицейских, ДТП произошло рано утром 4 мая под Суксуном. URA.RU уже писало, что водитель Yutong по еще не установленной причине допустил съезд в правый кювет. Автобус перевернулся.

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В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с экскурсионным автобусом, перевернувшимся на трассе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «Следователями <...> по факту ДТП с туристическим автобусом, в результате которого пострадали пассажиры, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Специалисты СКР осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и потерпевших, поводят иные процессуальные действия», — указано в telegram-канале ведомства. В автобусе в момент аварии находились порядка 30 пассажиров. За медпомощью обратились — 12. Состояние двоих — оценили как средней степени тяжести. По данным полицейских, ДТП произошло рано утром 4 мая под Суксуном. URA.RU уже писало, что водитель Yutong по еще не установленной причине допустил съезд в правый кювет. Автобус перевернулся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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