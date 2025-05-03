В СКР возбудили уголовное дело после ДТП с экскурсионным автобусом в Прикамье

В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с экскурсионным автобусом, перевернувшимся на трассе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
«Следователями <...> по факту ДТП с туристическим автобусом, в результате которого пострадали пассажиры, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Специалисты СКР осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и потерпевших, поводят иные процессуальные действия», — указано в telegram-канале ведомства.
В автобусе в момент аварии находились порядка 30 пассажиров. За медпомощью обратились — 12. Состояние двоих — оценили как средней степени тяжести. По данным полицейских, ДТП произошло рано утром 4 мая под Суксуном. URA.RU уже писало, что водитель Yutong по еще не установленной причине допустил съезд в правый кювет. Автобус перевернулся.
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