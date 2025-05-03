03 мая 2025

Прокуратура занялась расследованием ДТП с опрокинувшимся автобусом в Прикамье

© Служба новостей «URA.RU»
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Надзорный орган организовал проверку по факту ДТП
Надзорный орган организовал проверку по факту ДТП Фото:

Прокуратура Суксунского района организовала проверку аварии с участием съехавшего в кювет экскурсионного автобуса на трассе в Прикамье. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства.

«Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. Также на контроль поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП», — написано в telegram-канале ведомства.

В момент происшествия в салоне автобуса находилось около 30 человек. Медпомощь потребовалась 12 пассажирам, двое из которых получили травмы средней степени тяжести. По сведения полиции, ДТП произошло ранним утром 4 мая в окрестностях Суксуна.

Ранее URA.RU писало, что водитель автобуса Yutong по неустановленным пока причинам съехал на обочину по правой стороны, после чего транспортное средство опрокинулось. В связи с инцидентом в региональном управлении СКР возбудили уголовное дело.

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Прокуратура Суксунского района организовала проверку аварии с участием съехавшего в кювет экскурсионного автобуса на трассе в Прикамье. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства. «Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. Также на контроль поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП», — написано в telegram-канале ведомства. В момент происшествия в салоне автобуса находилось около 30 человек. Медпомощь потребовалась 12 пассажирам, двое из которых получили травмы средней степени тяжести. По сведения полиции, ДТП произошло ранним утром 4 мая в окрестностях Суксуна. Ранее URA.RU писало, что водитель автобуса Yutong по неустановленным пока причинам съехал на обочину по правой стороны, после чего транспортное средство опрокинулось. В связи с инцидентом в региональном управлении СКР возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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