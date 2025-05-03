Прокуратура занялась расследованием ДТП с опрокинувшимся автобусом в Прикамье

Прокуратура Суксунского района организовала проверку аварии с участием съехавшего в кювет экскурсионного автобуса на трассе в Прикамье. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства.
«Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. Также на контроль поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП», — написано в telegram-канале ведомства.
В момент происшествия в салоне автобуса находилось около 30 человек. Медпомощь потребовалась 12 пассажирам, двое из которых получили травмы средней степени тяжести. По сведения полиции, ДТП произошло ранним утром 4 мая в окрестностях Суксуна.
Ранее URA.RU писало, что водитель автобуса Yutong по неустановленным пока причинам съехал на обочину по правой стороны, после чего транспортное средство опрокинулось. В связи с инцидентом в региональном управлении СКР возбудили уголовное дело.
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