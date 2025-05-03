Экскурсионный автобус улетел в кювет в Суксунском округе Пермского края из-за собаки, внезапно выбежавшей на дорогу. Об этом сообщил telegram-канал Ural Mash.
«Автобус с 30 пассажирами ехал в Екатеринбург, когда на дорогу выскочил пес. 44-летний водитель вывернул руль, чтобы не сбить животное, и машина опрокинулась», — написано в мессенджере.
К разбирательству ДТП уже подключились прокуратура и СУ СКР по региону. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В краевом минздраве рассказали, что за медпомощью обратились 12 пострадавших. Авария произошла 4 мая в 5:45 в районе деревни Шахарово.
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