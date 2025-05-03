03 мая 2025

Вскрылись новые подробности аварии с экскурсионным автобусом под Суксуном. Видео

На трассе в Пермском крае автобус с туристами улетел в кювет из-за собаки
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики устанавливают все детали произошедшего (архивное фото)
Силовики устанавливают все детали произошедшего (архивное фото) Фото:

Экскурсионный автобус улетел в кювет в Суксунском округе Пермского края из-за собаки, внезапно выбежавшей на дорогу. Об этом сообщил telegram-канал Ural Mash.

«Автобус с 30 пассажирами ехал в Екатеринбург, когда на дорогу выскочил пес. 44-летний водитель вывернул руль, чтобы не сбить животное, и машина опрокинулась», — написано в мессенджере.

К разбирательству ДТП уже подключились прокуратура и СУ СКР по региону. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В краевом минздраве рассказали, что за медпомощью обратились 12 пострадавших. Авария произошла 4 мая в 5:45 в районе деревни Шахарово.

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Экскурсионный автобус улетел в кювет в Суксунском округе Пермского края из-за собаки, внезапно выбежавшей на дорогу. Об этом сообщил telegram-канал Ural Mash. «Автобус с 30 пассажирами ехал в Екатеринбург, когда на дорогу выскочил пес. 44-летний водитель вывернул руль, чтобы не сбить животное, и машина опрокинулась», — написано в мессенджере. К разбирательству ДТП уже подключились прокуратура и СУ СКР по региону. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В краевом минздраве рассказали, что за медпомощью обратились 12 пострадавших. Авария произошла 4 мая в 5:45 в районе деревни Шахарово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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