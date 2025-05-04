Рыбалка в Подмосковье 2025: топ-10 самых «клевых» мест

В Московской области открывается сезон ловли рыбы. В этом регионе можно поймать голавля, окуня, жереха, ерша, щуку и другие виды. URA.RU рассказывает, где и когда можно ловить рыбу в Московской области, и за ловлю какой рыбы можно получить штраф.
Когда запрещено ловить рыбу в Московской области
Одно из главных нововведений в 2025 году — обязательные электронные путевки для всех видов любительского рыболовства. Система позволит контролировать вылов и предотвращать браконьерство. Путевки можно будет оформить через портал Госуслуг. Согласно Правилам рыболовства, в Центральном федеральном округе с 1 мая по 15 июня запрещается ловля рыбы на Волге, с 10 мая по 20 июня на Оке. В остальных реках запрещена ловли рыбы с 15 мая по 10 июня.
Также в период нереста запрещается передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов. Уточняется, что эти ограничения на период нереста критически важны для того, чтобы в подмосковных водоемах не сокращались популяции видов рыб.
Река Пахра
Какая рыба ловится: голавль, окунь, жерех, ерш.
Одно из самых популярных мест для все подмосковных рыбаков. Обычно рыбу ловят в месте впадения Пахры в Москву-реку, Новленской плотине, на береге вдоль Подольска и Зеленовский омут. В «брачный сезон» рыбалка запрещается от деревни Пахорка до Кузнецово, от Долгино до Секерино, от автодорожного моста в Подольске до устья Десны. Также ловля запрещена в местах от устья Щербинки до плотины у поселка Володарский, в устье — 50 метров выше и ниже по течению.
Как добраться: автобус №439 от метро «Домодедовская» в район Ленинских Горок и Новленской плотины.
Пироговское водохранилище
Какая рыба водится: уклейка, окунь, плотва, лещ, судак.
Пироговское водохранилище имеет протяженность 10 километров и служит важной частью судоходной системы, связывая Клязьминское и Пяловское водохранилища. Наиболее благоприятные условия для рыбалки в районе поселка Поведники и деревни Чиверево, расположенных на противоположных берегах данного водоема.
К числу наиболее популярных рыболовных точек относят Дубраву, Осташков, Сорокино и Подрезово. Ежегодно в водоем производится выпуск молодой рыбы.
Как добраться: автобусы №438 и 419 от метро «Медведково» полчаса до остановки «Пансионат» или «Деревня Сорокино». До водохранилища и мест отдыха 10-15 минут пешком.
Истринское водохранилище
Какая рыба ловится: щука, окунь, уклейка, плотва, лещ, судак.
Истринское водохранилище было создано в 1935 году в результате строительства дамбы на реке Истра. Благодаря своему расположению в непосредственной близости от Москвы, этот водоем пользуется высокой популярностью среди отдыхающих. Особой популярностью у любителей рыбалки пользуются берега в районе деревни Дьяково и села Рождествено. Положительные отзывы получают и рыболовные места вблизи деревни Пятница, расположенной на противоположном берегу.
Река Ока
Какая рыба ловится: язь, голавль, лещ, судак.
На этом водоеме пользуются популярностью как береговая, так и лодочная рыбалка. Среди рыболовов особо ценятся участки вблизи поселка Сергиевский, а также залив в районе впадения реки Нары (Серпухов) и окрестности Тарусы. На специализированных форумах часто поднимается тема особых свойств Оки: существует мнение, что клев здесь начинается преимущественно в темное время суток. По словам местных рыбаков, с наступлением сумерек рыба активно идет на крючок, однако с рассветом клев практически прекращается.
Многие участки Оки относятся к нерестовым: зоны в Коломенском, Луховицком, Озерском, Ступинском, Каширском, Серпуховском районах.
Как добраться: электричка от станции Царицыно до Серпухова, затем на автобусе №131 или маршрутном такси №245 до деревни Дракино.
Река Северка
Какая рыба водится: карп, карась, щука
Длина данного водоема достигает 98 километров. Наиболее богатые рыбой участки расположены вблизи устья. Туда значительное количество рыбы заходит из Москвы-реки или попадает из расположенных рядом рыбных хозяйств.
Как добраться: маршрутное такси №877, 877и, 877к от метро «Домодедовская» до остановки «Заря», оттуда полчаса пешком до деревни Купчинино.
Можайское водохранилище
Какая рыба водится: судак, окунь, голавль, густера, лещ, плотва, щука, уклейка.
Можайское водохранилище, созданное 60 лет назад, связано с Рузским и Озернинским водохранилищами. Его береговая линия отличается значительной изрезанностью, а глубина изменяется неравномерно.
Водоем пользуется популярностью у любителей рыбалки, которые приезжают сюда за лещом и плотвой. Также здесь встречаются щука и окунь. Течение в акватории слабое, а на дне расположены затопленные пни и коряги, служащие укрытием для наиболее ценных экземпляров рыбы. Особенно востребован водоем в зимний период, когда многие рыболовы стремятся поймать здесь леща.
К нерестовым относят участки:
- в районе Аксановской дамбы;
- по правому берегу — от Бурмакинской плотины до деревни Горки, от села Старое до деревни Левашово, от Колочинской плотины до деревни Криушино;
- по левому берегу — от дома отдыха «Бестужево» до деревни Глазово, Троицкую косу, участок между деревнями Хотилово до Красновидово и район центральной базы охотхозяйства.
Как добраться: от Белорусского вокзала до Можайска, затем рейсовым автобусом до населенных пунктов на берегу водохранилища — Горки, Горетово, Красновидово, Поречье.
Москва-река
Какая рыба водится: более 30 видов, самые распространенные — судак, жерех, карась и щука.
Москва-река пересекает практически всю территорию региона, что предоставляет множество вариантов для рыбалки. Наиболее благоприятные условия отмечаются в районах, прилегающих к Кубинке, Звенигороду, Бронницам, Жуковскому, Коломне, а также в деревне Поречье (Рузский городской округ), селе Фаустово (Воскресенский городской округ) и в Софьино (Раменский городской округ). Самые экологически чистые участки реки располагаются вблизи деревни Барсуки, выше и ниже по течению от Звенигорода, а также рядом с поселком Ильинское в городском округе Красногорск.
Как добраться: от станции метро «Котельники» на маршрутке до деревни Дурнихи и остановки «Дурниха, 58а».
Река Лопасня
Какая рыба водится: плотва, щука.
Одним из наиболее востребованных мест для рыбалки считаются прибрежные зоны деревни Крюково, расположенной в Чеховском районе. Данный участок неизменно привлекает множество рыболовов, однако улова здесь хватает для всех. Среди участников подмосковных рыболовных форумов река пользуется репутацией места с обильным и стабильным клевом.
Лопасня особенно популярна среди любителей ловли щуки: здесь встречаются экземпляры, достигающие веса в два килограмма. Река отличается спокойным течением и живописными окрестностями.
Как добраться: от станции Царицыно до станции Чехов. Пройти 150 метров до автовокзала и сесть на автобус №36 до деревни Крюково.
Канал имени Москвы
Какая рыба водится: густера, окунь, ерш, лещ, плотва.
Канал соединяет Москву и Волгу и имеет множество мест для рыбалки. Особенно выделяется участок в районе города Дубна — от Темпов до Иваньковского водохранилища. Этот самый интересный для ловли участок расположен в районе старого шлюза. Донный рельеф здесь отличается большим количеством маленьких ям и ложбин. Здесь можно ловить как на спиннинг, так и на поплавочную и фидерную снасть.
Как добраться: автобус №88 от метро «Тушинская» до остановки «Канал имени Москвы».
Река Вьюнка
Какая рыба водится: карась, вьюн, линь, ротан, щука, окунь, плотва.
Вьюнка — левый приток реки Черной, протекающий по территории Раменского района и городского округа Балашиха. Наибольшей известностью пользуются пруды, расположенные на реке и соединенные между собой плотиной. В этих водоемах особенно хорошо ловится карась. Участок устья Вьюнки, а также 50 метров выше и ниже по течению, отнесен к зоне нереста.
Как добраться: электричка от Курского вокзала до станции Железнодорожной, затем на автобусе №23 до остановки «Новомилетский завод».
Где нельзя ловить рыбу в Подмосковье
По данным Минсельхоза РФ, есть участки, где рыбалка запрещена на протяжении всего года:
- на реке Волге, на расстоянии менее 1 км от плотины в городе Дубне ниже по течению, за исключением залива в старице с правой стороны от гидроузла;
- в Пестовском водохранилище: в акватории Березовых островов — на расстоянии менее 500 м от уреза воды, а также на расстоянии менее 100 м от уреза воды и менее 500 м;
- на Клязьминском водохранилище: в заливе Красная Горка, а также в реке Лутосня и ее притоках в административных границах Солнечногорского и Дмитровского районов;
- в Истринском водохранилище: в акватории Костяевских островов на расстоянии менее 100 м от уреза воды. Также запрещена ловля в правобережной акватории реки Истры, от устья реки Черная шириной пояса 50 м на протяжении 1,1 км в сторону Пятницкого плеса.
Какую рыбу нельзя ловить в Подмосковье
Вылов пресноводной форели, хариуса, подуста и белоглазки находится под полным запретом в Москве и Московской области. Кроме того, охране подлежат такие виды, как синец, чехонь, берш, миноги и раки.
Для разрешенных к вылову рыб действуют определенные ограничения по размеру. Так, длина судака, разрешенного к поимке, должна составлять не менее 40 сантиметров. Аналогичные требования распространяются на леща, налима и сазана. Минимально допустимый размер язя — 25 сантиметров, голавля — 20 сантиметров. Щуку длиной менее 33 сантиметров также необходимо отпускать обратно в водоем.
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