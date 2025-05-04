Китай впервые за 6 лет вошел в тройку крупных поставщиков картофеля в РФ

Китай впервые за шесть лет вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию, заняв третье место по итогам прошлого года. Эта информация была получена на основе данных платформы ООН Comtrade, а также национальных статистических порталов и открытых источников.
«Китай по итогам прошлого года впервые с 2019 года вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что Китай занял третью позицию. В 2024 году Беларусь поставила наибольшее количество картофеля — 193,8 тысячи тонн, что позволило ей занять первое место.
Египет сместился на второе место с 75,3 тысячи тонн, а Китай, увеличив объем поставок до 46,7 тысячи тонн, поднялся на две позиции. Также зафиксирован рост импорта картофеля из Армении, Турции и Грузии.
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