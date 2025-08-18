18 августа 2025

Лидеры ЕС провели инструктаж Зеленскому перед встречей с Трампом

Особую роль сыграл Кир Страмер
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Европейские лидеры дали президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендации по поведению на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой к встрече.

Ключевую роль в обсуждении сыграл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Источники отмечают, что европейские политики рекомендовали Зеленскому выражать благодарность за предоставленную Украине военную помощь и участие в дипломатических инициативах. Кроме того, ему советовали передать Трампу письмо от своей жены, адресованное супруге американского лидера, а также уделить внимание внешнему виду, надев официальный пиджак.

Ранее во время встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский передал письмо от своей жены супруге американского президента и поблагодарил США за усилия по прекращению конфликта и защиту мирных жителей. Тогда же Зеленский отметил инициативу первой леди США, которая обращалась к российскому президенту по поводу судьбы украинских детей. Переговоры лидеров проходят на фоне обсуждения гарантий безопасности и территориальных вопросов украинского конфликта. Как прошла встреча — в материале агентства.

