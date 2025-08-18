18 августа 2025

Один из лидеров ЕС не приехал на встречу с Зеленским

Макрон не успел приехать на встречу Зеленского с европейскими партнерами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На встречу с Зеленским не успел приехать президент Франции
На встречу с Зеленским не успел приехать президент Франции Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовал на встрече главы Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Вашингтоне из-за задержки своего прилета в Соединенные Штаты. Об этом 18 августа сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники, знакомые с деталями визита.

По информации телеканала, встреча проходила в украинском посольстве в Вашингтоне накануне переговоров президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом. Уточняется, что отсутствие Макрона связано с поздним прибытием его делегации в США, однако детали о том, планировал ли французский президент принять участие во встрече, не раскрываются. «Из-за позднего прилета Эммануэль Макрон не смог присоединиться к переговорам Зеленского с европейскими коллегами», — передает слова источника BFMTV.

В ходе визита, 18 августа, Владимир Зеленский провел переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме. Встреча лидеров продлилась около 25 минут. После завершения беседы президента США также запланированы отдельные встречи с руководителями европейских государств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовал на встрече главы Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Вашингтоне из-за задержки своего прилета в Соединенные Штаты. Об этом 18 августа сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники, знакомые с деталями визита. По информации телеканала, встреча проходила в украинском посольстве в Вашингтоне накануне переговоров президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом. Уточняется, что отсутствие Макрона связано с поздним прибытием его делегации в США, однако детали о том, планировал ли французский президент принять участие во встрече, не раскрываются. «Из-за позднего прилета Эммануэль Макрон не смог присоединиться к переговорам Зеленского с европейскими коллегами», — передает слова источника BFMTV. В ходе визита, 18 августа, Владимир Зеленский провел переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме. Встреча лидеров продлилась около 25 минут. После завершения беседы президента США также запланированы отдельные встречи с руководителями европейских государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...