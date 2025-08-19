Интервью Зеленского американскому телеканалу внезапно отменили

Интервью Владимира Зеленского телеканалу Fox News отменено
Интервью отменили по неизввестным причинам
Интервью отменили по неизввестным причинам Фото:
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу Fox News, ранее анонсированное американскими СМИ, было отменено. Об этом сообщают на британском ТВ.

По данным источников, интервью должно было выйти в эфир Fox News в 18:00 по местному времени (01:00 мск). Ранее телеканал анонсировал беседу с Зеленским после его переговоров в Белом доме, однако в последний момент запланированный разговор не состоялся. Причины отмены пока не раскрываются.

При этом Fox News официальных заявлений по поводу отмены интервью не делал. На момент публикации материала реклама предстоящего эфира с участием президента Украины продолжала выходить в эфире телеканала.

Сейчас идут переговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС, которые стали главной темой мировых СМИ. В ходе встречи обсуждались территориальные уступки со стороны Украины и отсутствие четких гарантий безопасности от США, что вызвало широкий резонанс в западной прессе.

