Белый Дом не подтверждает информацию о телефонном разговоре Трампа с Путиным

Белый дом не подтвердил сообщения о том, что президент США Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами ради телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным. Об этом 18 августа сообщила журналист телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
«Через пресс-пул. Белый дом не подтверждает сообщение немецких СМИ о том, что Трамп прервал многостороннюю встречу, чтобы позвонить или принять звонок от Путина», — написала Хайнрих в социальной сети X.
Ранее корреспондент немецкого издания Bild со ссылкой на собственные источники сообщил, что Дональд Трамп якобы покинул встречу с главами стран Евросоюза и президентом Украины Владимиром Зеленским для телефонного разговора с российским лидером. Ранее Трамп отмечал, что планирует позвонить Владимиру Путину после того, как завершит переговоры.
В Белом доме проходят переговоры президента США Дональда Трампа и европейских лидеров. URA.RU рассказывает о происходящем в Белом доме в онлайн-трансляции.
