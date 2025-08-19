Белый Дом не подтверждает информацию о телефонном разговоре Трампа с Путиным

Информацию о том, что Трамп прервал диалог с лидерами ЕС для звонка Путину, не подтвердилась
Белый дом не подтвердил сообщения о том, что президент США Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами ради телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным. Об этом 18 августа сообщила журналист телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Через пресс-пул. Белый дом не подтверждает сообщение немецких СМИ о том, что Трамп прервал многостороннюю встречу, чтобы позвонить или принять звонок от Путина», — написала Хайнрих в социальной сети X.

Ранее корреспондент немецкого издания Bild со ссылкой на собственные источники сообщил, что Дональд Трамп якобы покинул встречу с главами стран Евросоюза и президентом Украины Владимиром Зеленским для телефонного разговора с российским лидером. Ранее Трамп отмечал, что планирует позвонить Владимиру Путину после того, как завершит переговоры.

В Белом доме проходят переговоры президента США Дональда Трампа и европейских лидеров. URA.RU рассказывает о происходящем в Белом доме в онлайн-трансляции.

