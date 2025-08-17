17 августа 2025

Школьникам хотят разрешить бесплатно ездить на общественном транспорте

В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде для школьников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проезд до школы и обратно в среднем обходится в две с лишним тысячи рублей в месяц
Проезд до школы и обратно в среднем обходится в две с лишним тысячи рублей в месяц Фото:

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Государственную думу законопроект о предоставлении школьникам права бесплатного проезда на городском транспорте. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Исходя из этой цифры, можно посчитать, что проезд до школы и обратно одного школьника в среднем обходится родителям в две с лишним тысячи рублей ежемесячно. Понятно, что во многих городах эта сумма гораздо выше», — пояснил депутат, передает РИА Новости. Кроме того, детям необходимо посещать дополнительные занятия, различные кружки, спортивные секции, а также ездить в гости и по другим делам. В результате все эти расходы значительно увеличивают общую сумму.

Миронов добавил, что по результатам анализа операций по банковским картам в первом квартале 2025 года средний чек за одну поездку на общественном транспорте по России составил 50 рублей. По мнению парламентария, предоставление бесплатного проезда позволит существенно снизить нагрузку на семейный бюджет и обеспечит равные возможности для всех школьников. 

В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») заявила о необходимости полностью отказаться от продажи фастфуда и оставить в буфетах российских школ только здоровое питание. По словам депутата, такая мера позволит сделать вклад в здоровье подрастающего поколения.

Парламентарий также отметила, что если в школьных буфетах будут предлагать не булочки и газировку, а сбалансированные и вкусные блюда, то дети быстрее привыкнут к правильному питанию, передает RT. Она убеждена, что формирование здоровых пищевых привычек должно начинаться со школьного возраста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Государственную думу законопроект о предоставлении школьникам права бесплатного проезда на городском транспорте. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. «Исходя из этой цифры, можно посчитать, что проезд до школы и обратно одного школьника в среднем обходится родителям в две с лишним тысячи рублей ежемесячно. Понятно, что во многих городах эта сумма гораздо выше», — пояснил депутат, передает РИА Новости. Кроме того, детям необходимо посещать дополнительные занятия, различные кружки, спортивные секции, а также ездить в гости и по другим делам. В результате все эти расходы значительно увеличивают общую сумму. Миронов добавил, что по результатам анализа операций по банковским картам в первом квартале 2025 года средний чек за одну поездку на общественном транспорте по России составил 50 рублей. По мнению парламентария, предоставление бесплатного проезда позволит существенно снизить нагрузку на семейный бюджет и обеспечит равные возможности для всех школьников.  В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») заявила о необходимости полностью отказаться от продажи фастфуда и оставить в буфетах российских школ только здоровое питание. По словам депутата, такая мера позволит сделать вклад в здоровье подрастающего поколения. Парламентарий также отметила, что если в школьных буфетах будут предлагать не булочки и газировку, а сбалансированные и вкусные блюда, то дети быстрее привыкнут к правильному питанию, передает RT. Она убеждена, что формирование здоровых пищевых привычек должно начинаться со школьного возраста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...