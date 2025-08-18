Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, а также с лидерами ЕС сегодня стала главной мировых СМИ. От Украины ждут готовности к обсуждению территориальных уступок, а США избегает четких гарантий безопасности. URA.RU собрало отклики ведущих иностранных медиа о происходящем на переговорах.
Fox News
Трамп ожидает, что Зеленский проявит гибкость в дискуссии об обмене территориями. По данным источника Fox News, президент Украины будет должен представить встречное предложение, в случае несогласия с условиями РФ.
Reuters
Перед переговорами Дональд Трамп дружелюбно похлопал Владимира Зеленского по спине. Это выглядит контрастно на фоне их прошлой встречи в феврале. Тогда американский президент публично отчитал Зеленского в Овальном кабинете. Европейские лидеры присоединятся к обсуждению позже — такая важная встреча в Белом доме стала беспрецедентной за последнее время.
The Washington Post
Зеленский прибыл на встречу в элегантном черном костюме. Президент сменил стиль к мероприятию после насмешек общественности над своим прошлым образом в Вашингтоне.
Bloomberg
Трамп уклоняется от вопроса о гарантиях безопасности для Украины — ключевого требования Киева. По данным издания, Зеленский и его европейские союзники пытаются предотвратить давление на Украину с требованиями чрезмерно дорогостоящих территориальных уступок для быстрого мирного соглашения.
CNN
Хотя Дональд Трамп подчеркнул, что ведущая роль в обеспечении мира лежит на Европе, его обещание сохранить участие США имело решающее значение. Было очевидно, что украинская сторона уделила много внимания тому, чтобы переговоры не сошли с рельсов.
