18 августа 2025

Фон дер Ляйен попросила защиты для Украины по аналогии с НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Необходимо сделать аналог пятой статьи НАТО
Необходимо сделать аналог пятой статьи НАТО Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО. Об этом она сообщила во время  встречи лидеров Европы, США и Украины.

«Две крупнейшие экономики мира заключили соглашение и теперь мы вместе, чтобы работать над долгосрочным миром для Украины. Важно обеспечить гарантии аналогичные 5 статье НАТО», — заявила фон дер Ляйен.

Подробности встречи двух президентов читайте в прямой трансляции URA.RU. После завершения диалога Трамп и Зеленский направились на отдельную встречу с европейскими коллегами для дальнейшего обсуждения ситуации на Украине и вопросов безопасности региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО. Об этом она сообщила во время  встречи лидеров Европы, США и Украины. «Две крупнейшие экономики мира заключили соглашение и теперь мы вместе, чтобы работать над долгосрочным миром для Украины. Важно обеспечить гарантии аналогичные 5 статье НАТО», — заявила фон дер Ляйен. Подробности встречи двух президентов читайте в прямой трансляции URA.RU. После завершения диалога Трамп и Зеленский направились на отдельную встречу с европейскими коллегами для дальнейшего обсуждения ситуации на Украине и вопросов безопасности региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...