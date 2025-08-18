В Белом доме состоялись переговоры между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и главами европейских государств. Руководитель Украины Владимир Зеленский надел костюм, а американский лидер выбрал пиджак, в котором был на саммите с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Главные моменты исторической встречи — в фоторепортаже URA.RU.
Президент США подчеркнул успешность текущих переговоров в Белом доме. Он выразил надежду на достижения договоренностей с руководством Евросоюза и президентом Зеленским, которые могут привести к трехсторонней встрече с Россией. Дональд Трамп заявил, что перспективы разрешения конфликта на Украине определятся в течение «недели-двух». Он отметил, что обе стороны заинтересованы в заключении соглашения, а также предложил европейским лидерам организовать встречу с Россией.
