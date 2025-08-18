18 августа 2025

Зеленскому понравилась карта Трампа со взятыми под контроль территориями Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность главе США Дональду Трампу за размещенную в Белом доме карту Украины. На ней обозначены территории, перешедшие под контроль России.

«Спасибо за карту! Она отличная», — сказал Зеленский, обращаясь к Трампу.

Во время закрытой встречи между двумя руководителями в Овальном кабинете Белого дома была замечена карта Украины. Снимок, на котором запечатлены границы страны, быстро распространился в социальных сетях.

После завершения переговоров Трамп и Зеленский отправились на встречу с представителями европейских стран. URA.RU ведет трансляцию, посвященную мероприятию.

