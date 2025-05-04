Щука, лещ и карась: 10 лучших мест для рыбалки в Ленинградской области

Рыбалка — отличный способ расслабиться и насладиться природой вдали от шумного города. Наступила весна и для многих это лучшее время, чтобы выбраться на рыбалку. В Ленинградской области есть множество водоемов, где можно поймать самую разнообразную рыбу. URA.RU рассказывает о самых лучших местах для рыбалки в регионе.
Когда запрещено ловить рыбу в Ленинградской области
Согласно Правилам рыболовства, в 2025 году ловля рыбы запрещена с 1 апреля по 15 июня в Онежском озере, с 15 апреля по 10 июня — в Балтийском море. Сезонный запрет на вылов сига с 1 октября по 31 декабря.
Одно из главных нововведений в 2025 году — обязательные электронные путевки для всех видов любительского рыболовства. Система позволит контролировать вылов и предотвращать браконьерство. Путевки можно будет оформить через портал Госуслуг.
Озеро невское
Какая рыба водится: лещ, налим, линь, плотва, уклейка, красноперка, ерш.
На Невском озере, расположенном вблизи Зеркального озера, отмечается стабильный и интенсивный клев. Водоем имеет протяженность около трех километров при средней ширине порядка 500 метров, а его наибольшая глубина составляет всего 5 метров.
Богатая кормовая база создает благоприятные условия для обитания различных видов рыб. В летний период среди водной растительности здесь активно ловятся лещ, плотва, красноперка и линь.
Синявинские карьеры
Какая рыба водится: карась, плотва, окунь, щука.
Синявинские карьеры расположены вблизи Кировска на территории бывших торфоразработок. На месте проведенных земляных работ образовалась цепь водоемов, протяженностью около 11 километров.
Несмотря на то, что местность не отличается особой живописностью из-за топких и илистых донных отложений и сравнительно небольших глубин, она пользуется популярностью у любителей рыбалки благодаря высокой вероятности хорошего улова. Купание здесь, однако, не рекомендуется.
Нарвское водохранилище
Какая рыба водится: снеток, угорь, плотва, хариус, налим, щука, язь, жерех, густера, подуст.
Нарвское водохранилище расположено на стыке Сланцевского и Кингисеппского районов Ленинградской области, при этом его западная часть находится на территории Эстонии. Условия для рыбалки здесь считаются достаточно сложными: на дне водоема имеется большое количество отмелей и затопленных деревьев, а время от времени на поверхности воды появляются плавающие острова — так называемые зыбуны.
Береговая линия преимущественно низменная и заболоченная. Тем не менее, рыболовы получают высокие шансы на успешную и богатую уловами рыбалку. В здешних водах нередко встречаются трофейные экземпляры щуки и судака.
Озеро Мичуринское
Какая рыба водится: щука, плотва, окунь, ряпушка, налим.
Озеро распложено в Приозерском районе Ленинградской области. Берега удобные, в основном песчаные, местами поросшие кустарником. Для рыбалки на озере Мичуринское рекомендуется использовать лодку, поскольку дно водоема имеет чашеобразную форму: глубина увеличивается по мере удаления от берега. Вокруг озера расположена плотная жилая застройка, а непосредственно рядом находится поселок Мичуринское. Кроме того, поблизости есть несколько крупных туристических баз.
Пионерское озеро
Какая рыба водится: ерш, окунь, плотва, уклейка, густера, лещ, судак и щука
Озеро Пионерское пользуется большой популярностью у любителей рыбной ловли благодаря своей чистой воде. Высокая плотность рыбы позволяет осуществлять лов как с берега, так и с лодки. Густера и окунь чаще встречаются в северной части озера, плотва и подлещик предпочитают небольшой залив в районе мыса Черный, а для ловли леща рекомендуется использовать прикормку на глубине около шести метров.
Река Волхов
Какая рыба водится: щука, судак, налим, угорь, окунь, жерех, лещ, язь, голавль, хариус, плотва, красноперка, карась, елец, густера.
Река Вуокса заслуженно считается одной из самых живописных водных артерий региона. Это место привлекает как любителей туристических путешествий, так и рыболовов. Рельефное разнообразие русла способствовало формированию богатой ихтиофауны. Следует отметить, что в определенные сезоны сюда на нерест заходят такие виды рыб, как форель и лосось, однако их вылов находится под строгим запретом. Наиболее благоприятным для рыбалки участком считается отрезок между озерами Винта и Суванта.
Река Ижора
Какая рыба водится: форель, плотва, налим, щука.
У Ижоры имеется ряд притоков, пригодных для рыбалки. Наиболее благоприятные условия для ловли рыбы отмечаются в верхнем течении реки. В этих местах встречаются такие виды, как ручьевая форель, плотва и налим; реже попадается щука. Дно водоема преимущественно покрыто камнями, течение отличается быстротой, а рельеф характеризуется наличием перекатов, ям и спокойных заводей.
Ладожское озеро
Какая рыба водится: сазан, пелядь, рипус, ряпушка, таймень, судак, корюшка,
Рыбалка на Ладожском озере не только обеспечивает обильный улов, но и позволяет познакомиться с живописными ландшафтами Карельского перешейка. Обычно сюда приезжают на несколько дней, размещаясь в палаточных лагерях. Кроме того, в данном регионе действует значительное количество рыболовных баз, предлагающих гостевые дома для проживания.
Ожидания любителей рыбной ловли, как правило, оправдываются: в акватории озера обитают такие виды рыб, как сазан, пелядь, рипус, ряпушка, таймень, судак, корюшка, морской осетр, сиг и лещ. Помимо этого, здесь часто встречаются щука, окунь, плотва и ерш.
Река Вуокса
Какая рыба водится: щука, судак, налим, угорь, окунь, жерех, лещ, язь.
Река Вуокса, расположенная в Ленинградской области, признана одной из самых живописных в регионе и традиционно привлекает как любителей рыбалки, так и туристов. Благодаря сложному рельефу русла, водоем отличается значительным разнообразием ихтиофауны. В числе обитающих здесь видов можно отметить щуку, судака, налима, угря, окуня, жереха, леща, язя, голавля, хариуса, плотву, красноперку, карася, ельца и густеру.
Кроме того, река служит местом нереста для форели и лосося, однако вылов данных видов строго запрещен. Особой популярностью среди рыбаков пользуется участок между озерами Винта и Суванта, который считается одним из самых богатых рыбой на Вуоксе.
Река Тосна
Какая рыба водится: щук, окунь
Река Тосна в окрестностях поселка Никольское отличается живописными пейзажами и находится сравнительно недалеко от городской черты. Благодаря впадению Тосны в Неву, здесь отмечается значительное разнообразие ихтиофауны. На среднем участке реки водоем протекает по открытым полям, что создает благоприятные условия для ловли рыбы с берега — в отличие от верховьев, побережье здесь практически не заросло. Любители спиннинговой ловли могут рассчитывать на поимку окуня и некрупной щуки.
Какую рыбу нельзя ловить в Ленинградской области
Некоторые виды рыб находятся под полным запретом на вылов в любое время года:
- Осетр атлантический.
- Озерная форель.
- Кумжа.
- Лосось атлантический (семга) — за исключением рек, впадающих в Нарвский залив.
Где нельзя ловить рыбу в Ленинградской области
Некоторые водоемы имеют дополнительные ограничения:
- В Копорской губе запрещена рыбалка на расстоянии 1 км по обе стороны и 0,2 км от гидротехнических сооружений Ленинградской АЭС.
- В Лосевской протоке Вуоксинской озерно-речной системы рыбалка запрещена.
- В реках, являющихся местом обитания или нереста лосося и кумжи, а также в их предустьевых участках на расстоянии 1 км от устьев, рыбалка запрещена.
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