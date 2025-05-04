04 мая 2025

Депздрав: двое детей пострадали при взрыве в многоэтажке в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из пострадавших в пожаре находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших в пожаре находится в тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

В результате взрыва в многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве были госпитализированы пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в столичной Департаменте здравоохранения. По данным ведомства, еще два человека погибли.

«По предварительным данным чрезвычайных служб и Депздрава пострадало 5 человек, в том числе 2 детей», — говорится в telegram-канале «Московская медицина». Там отметили, что состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, у остальных пострадавших — средней степени тяжести. При этом жизни детей ничего не угрожает.

Все пострадавшие доставлены в четыре профильных стационара, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На место происшествия уже прибыли бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.

Вечером 4 мая в квартире на 9-м этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, пострадали около десяти человек. Несколько человек по-прежнему заблокированы в подъезде. В экстренных службах заявили, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.

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В результате взрыва в многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве были госпитализированы пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в столичной Департаменте здравоохранения. По данным ведомства, еще два человека погибли. «По предварительным данным чрезвычайных служб и Депздрава пострадало 5 человек, в том числе 2 детей», — говорится в telegram-канале «Московская медицина». Там отметили, что состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, у остальных пострадавших — средней степени тяжести. При этом жизни детей ничего не угрожает. Все пострадавшие доставлены в четыре профильных стационара, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На место происшествия уже прибыли бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф. Вечером 4 мая в квартире на 9-м этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, пострадали около десяти человек. Несколько человек по-прежнему заблокированы в подъезде. В экстренных службах заявили, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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