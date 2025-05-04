Депздрав: двое детей пострадали при взрыве в многоэтажке в Москве

В результате взрыва в многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве были госпитализированы пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в столичной Департаменте здравоохранения. По данным ведомства, еще два человека погибли.
«По предварительным данным чрезвычайных служб и Депздрава пострадало 5 человек, в том числе 2 детей», — говорится в telegram-канале «Московская медицина». Там отметили, что состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, у остальных пострадавших — средней степени тяжести. При этом жизни детей ничего не угрожает.
Все пострадавшие доставлены в четыре профильных стационара, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На место происшествия уже прибыли бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.
Вечером 4 мая в квартире на 9-м этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, пострадали около десяти человек. Несколько человек по-прежнему заблокированы в подъезде. В экстренных службах заявили, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.
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