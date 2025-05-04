04 мая 2025

В горевшем из-за взрыва газа доме возобновили подачу электричества

Электроснабжение в доме на Тюленева в Москве восстановлено
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям разрешили вернуться в свои квартиры в пострадавшем от взрыва и пожара доме в Москве
Жителям разрешили вернуться в свои квартиры в пострадавшем от взрыва и пожара доме в Москве Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Электроснабжение в доме на улице Генерала Тюленева в Москве, где ранее произошел взрыв из-за газового баллона и пожар, полностью восстановлено. Жители соседних подъездов, вернувшись в свои квартиры, уже включили свет.

«Подача электричества восстановлена. Жители соседних подъездов, которые вернулись в свои квартиры, включили свет», — пишет РИА Новости.

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. Пострадавшим предоставляется необходимая помощь. Во дворе жилого дома для эвакуированных организован временный пункт размещения.

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Электроснабжение в доме на улице Генерала Тюленева в Москве, где ранее произошел взрыв из-за газового баллона и пожар, полностью восстановлено. Жители соседних подъездов, вернувшись в свои квартиры, уже включили свет. «Подача электричества восстановлена. Жители соседних подъездов, которые вернулись в свои квартиры, включили свет», — пишет РИА Новости. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. Пострадавшим предоставляется необходимая помощь. Во дворе жилого дома для эвакуированных организован временный пункт размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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