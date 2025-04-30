Инаугурация президента США Дональда Трампа прошла 20 января 2025 года. Переизбрание бизнесмена стало одним из самых обсуждаемых событий в мировой политики. При этом 30 апреля будет ровно 100 дней с момента его инаугурации. Какие изменения внес Трамп во внешнюю и внутреннюю политику Штатов и как повлиял на ситуацию в мире за время президенства — в материале URA.RU.
Внутренняя политика США
Миграционная реформа
Одним из первых шагов администрации Трампа после его переизбрания стало ужесточение миграционного законодательства. В числе введенных мер: возобновление строительства стены на границе с Мексикой, усиление контроля на рубежах и введение более строгих ограничений для предотвращения нелегального пересечения границы.
Кроме того, Дональдом Трампом было принято решение отменить автоматическое предоставление гражданства Штатов детям, родившимся у родителей-нелегалов. Также американская администрация отказалась от участия в гуманитарных программах, ориентированных на страны, откуда прибывает основная масса мигрантов. Принятые решения стали причиной протестов со стороны правозащитных организаций.
Политика в отношении преступности
Трамп провозгласил политику «нулевой терпимости» в отношении преступности, инициировав ряд ужесточающих мер. В частности, были введены более строгие наказания за торговлю наркотиками вплоть до смертной казни для крупных наркобаронов. Также расширились полномочия правоохранительных органов, что вызвало критику со стороны представителей движения Black Lives Matter.
Дополнительно были введены санкции против городов, придерживающихся политики предоставления убежища нелегалам. Данные инициативы, по мнению Дональда Трампа, необходимы для обеспечения безопасности американцев и предотвращения роста преступности в стране.
Ставка на нацпроизводство и добычу полезных ископаемых
С целью вернуть некоторые американские корпорации на родину Трамп снизил налоговую нагрузку на бизнес. Он предложил предоставлять налоговые преференции компаниям в Штатах, увеличивающим количество рабочих мест. Дональд Трамп также принял решение не присоединяться к международным экологическим соглашениям, аргументируя это тем, что такие договоренности сдерживают экономическое развитие страны.
Кроме того, он подписал указ по освоению глубоководных минеральных ресурсов. Как отмечается в документе, значительные участки континентального шельфа содержат стратегически важные минеральные и энергетические запасы. Они, по словам Трампа, играют решающую роль в укреплении национальной экономики, восстановлении лидирующих позиций США в сфере технологий добычи и переработки, а также в обеспечении устойчивости цепочек поставок для нужд оборонной промышленности, инфраструктуры и энергетики, передает сайт Белого дома.
Инклюзивность и равенство
Дональд Трамп отменил политику инклюзивности и равенства (DEI) в американских органах власти, назвав подобные инициативы дискриминационными по расовому и гендерному признакам. По его словам, такие шаги необходимы для соблюдения действующего законодательства о гражданских правах. Кроме того, теперь все госведомства Штатов обязаны строго придерживаться установленных норм и противостоять незаконным преференциям и программам DEI в частном секторе.
Внешняя политика
Пересмотр международных соглашений
Американский лидер выступает за выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже подписан исполнительный указ. Он мотивирует это чрезмерной зависимостью организации от Китая. Кроме того, Вашингтон настаивает на увеличении финансовых обязательств стран-членов НАТО, угрожая уменьшить собственное финансирование альянса в случае, если европейские партнеры не повысят свои взносы.
Отношение с Россией
Вступив в должность президента США, Трамп выразил готовность начать диалог с РФ, который ранее прервал бывший американский глава Джо Байден. Вашингтон и Москва уже провели ряд переговоров, направленных на нормализацию двусторонних отношений. Кроме того, американская сторона возобновила работу своего посольства на российской территории.
Планы Трампа по Украине
Провальная сделка по минеральным ресурсам
В конце февраля глава Украины Владимир Зеленский посетил Штаты, где провел переговоры с Трампом. Ключевым вопросом встречи стало заключение соглашения о сотрудничестве в сфере добычи редкоземельных металлов, а также обсуждение мер по дальнейшему развитию партнерских отношений между двумя странами. Однако встреча закончилась скандалом.
После этого госдепартамент США объявил о прекращении программы поддержки восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Программа финансировалась американским агентством по международному развитию (USAID) и была направлена на помощь в восстановлении страны после повреждений, вызванных текущим конфликтом. Также Дональд Трамп заявил о приостановке поставок военной помощи для Киева.
Сделка по минералам
После Зеленскому все же удалось заключить сделку с США. Вашингтон в марте передал Киеву новый проект двустороннего соглашения, он охватывал все виды полезных ископаемых, как уже разрабатываемых, так и новых, включая нефть и газ на территории, контролируемой Киевом. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал документ ужасным, отметив, что выгоду с него имеет только США, а не Украина. Уточняется, что подписание документа произошло после того, как США удалили из документа пункты, не соответствующие конституции украинской стороны.
Угрозы выхода США из мирных переговоров
Позже Трамп заявил, что Вашингтон готов прекратить участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в случае, если одна из сторон будет саботировать усилия американской стороны в решении ситуации. При этом лидер Штатов не уточнил, что подразумевается под «саботажем». Кроме того, он не исключил возможности полного прекращения поставок вооружения Киеву.
Крым останется в составе РФ
Крым останется частью России и не будет передан Украине после завершения конфликта. Кроме того, Дональд Трамп отметил, что в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом в результате переговоров, примерно 20% украинской территории могут перейти под контроль РФ.
Планы Вашингтона на инфраструктуру Запорожья
В США также заявили о намерениях получить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). По словам Трампа, судьба станции активно обсуждается в рамках переговоров по урегулированию конфликта. Как отметил американист Дмитрий Дробницкий, переход ЗАЭС под полный контроль Вашингтона в настоящее время невозможен. При этом в МИД РФ уточнили, что возвращение объекта в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, а международному сообществу остается лишь признать.
Торговая война
Ввод пошлин
Американский лидер ввел пошлины на ввоз товаров из более чем 180 стран. Так, после подписания Трампом указа о введении 25%-х импортных пошлин на автомобили, компания Stellantis приостановила работу своих производственных площадок в Мексике и Канаде. В то же время автоконцерн Nissan перенес свои предприятия по сборке внедорожников Rogue из Японии в Штаты. Вся ситуация вынудила инвесторов переключить внимание на зарубежные активы.
Ответ Китая на пошлины Трампа
В ответ на пошлины Пекин ввел свои тарифы на американские товары в размере 34%. Подобное противостояние в мире окрестили «торговой войной». После этого Дональд Трамп начал увеличивать пошлины против товаров из КНР. В настоящее время взаимные тарифы составляют 175%. Зарубежные СМИ считают, что подобная «война с Китаем» обречена на провал из-за готовности Пекина к противостоянию.
Среди последних решений Трампа в текущей ситуации: ввод пошлин в 3521% на импорт солнечных панелей из Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Малайзии. Так американский лидер решил защитить американских производителей от демпинга со стороны азиатских компаний. Однако эти меры могут негативно сказаться на развитии возобновляемой энергетики Штатов.
Падение курса доллара
После инаугурации Трампа и до текущего момента доллар продемонстрировал худшие показатели за последние 52 года на фоне торговой войны. С 20 января по 25 апреля индекс американской валюты снизился почти на 9%. Это стало самым значительным падением за аналогичный период президентства в США с 1972 года — момента, когда администрация Ричарда Никсона отказалась от привязки доллара к золоту и перешла к системе плавающих валютных курсов.
Решение палестино-израильского конфликта
Трамп хочет взять под контроль сектор Газа
В 2025 году американский лидер предложил «взять под контроль» сектор Газа. Даже госслужащие остались в шоке после заявления президента США. Дональд Трамп уверен, что после полного прекращения вооруженного противостояния между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинскими вооруженными формированиями, именно Израиль передаст Вашингтону контроль над сектором Газа.
Также Трамп намерен реализовать в этом регионе «одни из величайших проектов недвижимости на земле». Он уточнил, что в рамках плана по восстановлению Газы палестинцы не смогут вернуться на свои исторические территории — для них будут созданы новые безопасные сообщества в других регионах.
Ускорение поставок военной помощи Израилю
Вашингтон также планирует ускорить предоставление израильской армии военной помощи на сумму около четырех миллиардов долларов. Данное решение аннулирует ранее наложенные Джо Байденом ограничения на поставки в Израиль некоторых типов вооружений. Так, первая партия тяжелых авиационных бомб МК-84 весом в 2 000 фунтов прибыла в страну в феврале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.